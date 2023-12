Ashlee Narker: Una nuova stella nel tennis australiano La 18enne fa storia diventando la prima tennista sorda a vincere un titolo nel Campionato Australiano U18

Ashlee Narker, ricordatevi questo nome. La giovane giocatrice di 18 anni originaria del Nuovo Galles del Sud ha scritto una pagina di storia questa settimana, diventando la prima tennista sorda a vincere un titolo nel singolare femminile del Campionato Australiano U18. Narker, testa di serie numero tre del torneo, ha concluso una settimana impressionante, sigillando la sua vittoria con un netto successo in finale contro Lily Taylor (6-3, 6-3).

Ora, molti occhi sono puntati su di lei, specialmente considerando che questo trofeo è stato vinto in passato da leggende come Ashleigh Barty. La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un simbolo di superamento delle barriere e di inclusione nello sport. La storia di Narker è una fonte di ispirazione per atleti e appassionati in tutto il mondo, dimostrando che con determinazione e talento, si possono raggiungere vette inimmaginabili.





Marco Rossi