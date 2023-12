Jannik Sinner intensifica gli allenamenti ad Alicante in vista della prossima stagione (Video)

Jannik Sinner sta intensificando il suo regime di allenamento ad Alicante, Spagna, nel secondo giorno di un programma di preparazione atletica mirato. Questa fase cruciale della sua preparazione è fondamentale per la sua performance nella prossima stagione, segnando un momento significativo nella sua carriera già impressionante.

Conosciuto per la sua dedizione e la sua etica del lavoro, Sinner sta utilizzando le eccellenti strutture e il clima favorevole di Alicante per perfezionare la sua forma fisica e la sua tecnica. L’ambiente di allenamento spagnolo è rinomato per aver prodotto alcuni dei migliori talenti nel tennis mondiale, e Sinner sembra determinato a sfruttare al massimo questa opportunità.

Il programma di allenamento di Sinner si concentra su vari aspetti, tra cui la resistenza, la velocità, la forza e l’agilità, tutti elementi cruciali per un atleta che compete ai massimi livelli del tennis professionistico. In aggiunta, si prevede che ci siano sessioni specifiche dedicate al miglioramento delle sue abilità tecniche, in particolare il suo potente dritto e il suo miglioramento sul gioco al servizio.





Francesco Paolo Villarico