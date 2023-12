Marie Bouzkova riparte con Conchita Martinez

Il 2024 inizierà con una nuova coppia sul WTA Tour. La ceca Marie Bouzkova, attualmente n.34 nel ranking mondiale, ha scelto come suo nuovo coach Conchita Martinez, ex campionessa di Wimbledon e per alcuni anni nell’angolo della connazionale Garbine Muguruza. Ne da notizia Eurosport Spagna, che ha raccolto alcune dichiarazioni dell’allenatrice 51enne, fino alla scorsa primavera insieme a Muguruza.

“Da febbraio ho approfittato del tempo libero per riposarmi, dopo alcuni anni intensi di viaggi e lavoro” confessa Martinez. “Ora ho l’energia per tornare ad allenare di nuovo e godermi il mio lavoro. Sono molto felice di poter contribuire nuovamente con la mia esperienza”.

“L’agente di Marie Bouzkova mi ha contattato per informarsi sulla mia disponibilità e per chiedermi se volevo allenare nuovamente. Siamo alla fine dell’anno, dopo aver valutato tutto, ho deciso che era il momento giusto per ritornare. Sono entusiasta del progetto”.

Conchita apprezza il lato agonistico di Bouzkova e crede che abbia ancora un buon margine di crescita: “Mi piace perché è una giocatrice molto grintosa e competitiva. Ha molto spazio per continuare a crescere e migliorare come tennista. È molto professionale ed è concentrata al 100% sul suo lavoro. Ha 25 anni, penso che abbia ampi margini di miglioramento sotto molti aspetti. È vero che una tennista abbastanza completa, ma vorrei concentrarmi sul fatto che giochi gradualmente in modo più aggressivo, senza perdere la sua essenza di grande combattente. Penso che abbia il potenziale per salire ancora in classifica, ma ci vuole tempo per lavorarci sopra”, conclude Martinez.

Il tennis femminile ceco è una fucina quasi inesauribile di talenti. In attesa della definitiva esplosione al massimo livello delle sorelle Fruhvirtova, con l’ottimo 2023 di Vondrousova e di Muchova, la Repubblica Ceca vanta attualmente 3 top10 oltre alla classe cristallina di Petra Kvitova.