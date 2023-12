WTA 500 Brisbane: Entry list Md. In campo Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti per i colori italiani

WTA 500 Brisbane – In programma dal 01 al 07 Gennaio 2024

| Giocatore | Ranking |

|——————————————|———|

| Aryna Sabalenka 🇧🇾 | No. 2 |

| Elena Rybakina 🇰🇿 | No. 4 |

| Karolina Muchova 🇨🇿 | No. 8 |

| Madison Keys 🇺🇸 | No. 12 |

| Jelena Ostapenko 🇱🇻 | No. 13 |

| Liudmila Samsonova 🇷🇺 | No. 16 |

| Daria Kasatkina 🇷🇺 | No. 18 |

| Veronika Kudermetova 🇷🇺 | No. 19 |

| Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 | No. 21 |

| Victoria Azarenka 🇧🇾 | No. 22 |

| Magda Linette 🇵🇱 | No. 24 |

| Sorana Cirstea 🇷🇴 | No. 26 |

| Anhelina Kalinina 🇺🇦 | No. 27 |

| Anastasia Potapova 🇷🇺 | No. 28 |

| Elise Mertens 🇧🇪 | No. 29 |

| Sofia Kenin 🇺🇸 | No. 33 |

| Zhu Lin 🇨🇳 | No. 37 |

| Karolina Pliskova 🇨🇿 | No. 38 |

| Marta Kostyuk 🇺🇦 | No. 39 |

| Linda Noskova 🇨🇿 | No. 41 |

| Martina Trevisan 🇮🇹 | No. 42 |

| Caroline Dolehide 🇺🇸 | No. 44 |

| Katerina Siniakova 🇨🇿 | No. 45 |

| Sloane Stephens 🇺🇸 | No. 46 |

| Peyton Stearns 🇺🇸 | No. 49 |

| Danielle Collins 🇺🇸 | No. 52 |

| Camila Giorgi 🇮🇹 | No. 53 |

| Mirra Andreeva 🇷🇺 | No. 56 |

| Greet Minnen 🇧🇪 | No. 59 |

| Clara Burel 🇫🇷 | No. 60 |

| Lucia Bronzetti 🇮🇹 | No. 61 |

| Ana Bogdan 🇷🇴 | No. 66 |

| Bernarda Pera 🇺🇸 | No. 67 |

| Nadia Podoroska 🇦🇷 | No. 69 |

| Anna Karolina Schmiedlova 🇸🇰 | No. 73 |

| Irina-Camelia Begu 🇷🇴 | No. 75 |

| Anna Kalinskaya 🇷🇺 | No. 76 |

| Viktoriya Tomova 🇧🇬 | No. 79 |

| [WC] Kimberly Birrell 🇦🇺 | No. 113 |

| [WC] Naomi Osaka 🇯🇵 | – |