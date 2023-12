Lorenzo Bocchi Conquista il Torneo M15 di Limassol

Lorenzo Bocchi ha conseguito una significativa vittoria nel torneo M15 di Limassol oggi. Nella finale, Bocchi ha sconfitto Millen Hurrion in un match intenso e combattuto, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Bocchi nel torneo, sottolineando la sua abilità e tenacia in campo.

Per Bocchi si tratta del secondo successo stagionale ed in carriera.

ITF Limassol M. Hurrion [7] M. Hurrion [7] 6 5 4 L. Bocchi [6] L. Bocchi [6] 4 7 6 Vincitore: L. Bocchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Bocchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Hurrion 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Bocchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Hurrion 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Bocchi 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Hurrion 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 L. Bocchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Hurrion 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Bocchi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Hurrion 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Bocchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Hurrion 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 5-5 → 5-6 L. Bocchi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Hurrion 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Bocchi 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 M. Hurrion 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Bocchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Hurrion 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Bocchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Hurrion 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Bocchi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Hurrion 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Bocchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Hurrion 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 5-4 L. Bocchi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 M. Hurrion 0-15 0-30 df 0-40 df df 5-1 → 5-2 L. Bocchi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 M. Hurrion 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Bocchi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Hurrion 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Bocchi 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 M. Hurrion 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1