Ufficiale: Nadal rientra all’ATP di Brisbane

“Ciao tutti. dopo un anno senza competere, è arrivato il momento di tornare. Sarà a Brisbane, e sarà la prima settimana di gennaio. Ci vedremo lì”. Così Rafael Nadal scioglie gli ultimi dubbi sul proprio ritorno al tour Pro.

Il 250 organizzato nel Queensland sarà il primo torneo giocato dal maiorchino dagli Australian Open 2023, quando soffrì l’ennesimo infortunio che gli è costato un lunghissimo stop e un’altra operazione.

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, era attesa a brevissimo una comunicazione dello spagnolo. Gli ultimi test hanno dato esito positivo e Rafa tornerà a competere. In una clip video postata dallo stesso Nadal, riporta le sue parole pronunciate nell’ormai famosa Press Conference della scorsa primavera, in cui affermava “Non mi merito di ritirarmi così, in una press conference. Ho intenzione di lavorare duro per terminare la mia carriera nel modo giusto”.

Anche TennisTv celebra il prossimo ritorno del super campione spagnolo: “Nadal is Back”.