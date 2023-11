Fabio Fognini non riesce a giocare al torneo di Maia. Difficile la sua presenza nel Main Draw degli Australian Open

Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro prima del match di secondo turno contro Martineau nel torneo di Maia. Questa decisione arriva non inaspettata e aggiunge incertezza sulle sue prospettive per l’imminente Open d’Australia.

Fognini, noto per il suo talento e la sua imprevedibilità in campo, si è visto costretto a prendere questa decisione a causa dei problemi fisici accusati ieri nel match di primo turno che per quasi due ora ha giocato praticamente da fermo. Il ritiro ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sua forma fisica e alla sua preparazione per i prossimi impegni nel circuito ATP.

Con questa mossa, Fognini rischia di trovarsi fuori dal seeding per l’Open d’Australia. Attualmente, la sua posizione nel ranking (attualmente è n.104 nella live) potrebbe non essere sufficiente per garantirgli un posto diretto nel main draw del primo Grande Slam dell’anno. Tuttavia, rimane una speranza: alcuni ritiri da parte di altri giocatori potrebbero ancora aprire una porta per l’italiano.

La situazione è in bilico e gli occhi sono puntati sulle prossime settimane, durante le quali si chiarirà la lista definitiva dei partecipanti all’Open d’Australia. I fan di Fognini rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che il loro beniamino possa partecipare a uno dei tornei più prestigiosi.

Per Fognini, attualmente, il focus sarà sulla sua condizione fisica e sulla preparazione. Un eventuale ritorno in tempo per l’Open d’Australia sarebbe un segnale positivo per il resto della stagione.