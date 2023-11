Sinner Pronto per il 2024: Tra Preparazione e Aspettative per l’Open d’Australia. La sua programmazione di Gennaio e Febbraio. Il primo torneo sarà un esibizione a Kooyong

Non abbiamo ancora chiuso il capitolo del 2023, ma i giocatori stanno già definendo i loro piani in vista dell’inizio del 2024. Con il recente e dolce sapore del successo in Coppa Davis, non c’è tempo per il relax o l’attesa nel team di Jannik Sinner. Si potrebbe dire che avrà solo una settimana di completo relax, questa, poiché è previsto che la prossima settimana inizi la sua preparazione fisica con diversi giorni di allenamenti ad Alicante.

Da lì in poi, Jannik non parteciperà a nessun torneo ufficiale prima dell’Open d’Australia 2024: giocherà solo il torneo di esibizione di Kooyong, che inizierà il 10 gennaio, come preludio al torneo di Melbourne. Riuscirà a fare il salto di qualità nei Grand Slam che tutti si aspettano da lui?

– La prossima settimana: Partenza per Alicante, 🇪🇸, per la preparazione fisica.

– 10.01: Kooyong Classic, 🇦🇺 (Esibizione)

– 14.01: Australian Open, 🇦🇺

– 05.02: ATP 250 Marsiglia, 🇫🇷

– 12.02: ATP 500 Rotterdam, 🇳🇱