Sconfitta amara di Luca Nardi alle NextGen Finals 2023 di Jeddah. L’azzurro è quasi eliminato dal torneo

Luca Nardi, il promettente tennista italiano classificato 115° al mondo, ha subito una sconfitta decisiva nelle NextGen Finals 2023 a Jeddah. Affrontando Dominic Stricker, terzo favorito del torneo, Nardi è stato superato in meno di un’ora con un netto 4-1, 4-1, 4-2. Il ventenne di Pesaro ha mostrato una prestazione opaca, rimanendo costantemente sotto pressione e incapace di rispondere all’aggressività dell’avversario svizzero.

Il match ha preso una piega sfavorevole per Nardi fin dall’inizio, con un break iniziale dovuto più ai suoi errori, inclusi due doppi falli, che alle risposte di Stricker. Nonostante alcune opportunità di controbreak, Nardi non è riuscito a sfruttarle, cedendo il controllo del gioco.

Stricker ha dominato l’incontro con uno stile di gioco aggressivo, costringendo Nardi a giocare lontano dalla riga di fondo e inducendolo in numerosi errori. La differenza tra i due giocatori è stata evidente, con Stricker superiore in ogni aspetto della partita. Nardi, pur avendo avuto diverse palle break, non è riuscito a convertirle, pagando caro soprattutto la scarsa efficacia con la seconda di servizio.

In conclusione, Nardi quasi eliminato dalle NextGen Finals con una performance che lascia riflettere, dimostrando la necessità di un ulteriore sviluppo e maturazione nel suo gioco per competere ai massimi livelli.

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Dominic Stricker [3] Dominic Stricker [3] 4 4 4 Luca Nardi [7] • Luca Nardi [7] 1 1 2 Vincitore: Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Nardi 4-2 D. Stricker 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 4-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Stricker 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———-|———-|———-|

| 1 | A. Fils | 🇫🇷 France | 2 – 0 | 6 – 2 | 75 % | 27 – 20 | 57.45 % |

| 2 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 1 | 3 – 4 | 42.86 % | 20 – 21 | 48.78 % |

| 3 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 1 – 1 | 4 – 3 | 57.14 % | 21 – 19 | 52.5 % |

| 4 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 0 – 2 | 2 – 6 | 25 % | 19 – 27 | 41.3 % |





