Next Gen ATP Finals 2023 – Jeddah: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Successi a sorpresa di Abdullah Shelbayh e Hamad Medjedovic (con il programma di domani. C’è il derby Cobolli vs Nardi)

Seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2023, di cui ci mancavano metà degli incontri dopo le partite del pomeriggio. Se questo pomeriggio assistevamo alle vittorie di Stricker e Fils, inizialmente i due massimi favoriti al titolo, questa sera si è celebrata a Jeddah la prima vittoria di Abdullah Shelbay, giocatore locale che è riuscito ad aggiudicarsi il primo incontro in questo torneo contro Michelsen (4-2, 1-4, 4-0, 4-0). La ciliegina sulla torta è stata messa nell’ultima partita da Hamad Medjedovic, che sconfiggendo Van Assche (4-2, 2-4, 4-3, 4-1) conferma di non essere all’evento solo per fare numero, ma di avere tutte le qualità necessarie per lottare con chiunque al fine di uscire da qui campione.

Il programma di domani

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [5] Flavio Cobolli vs [7] Luca Nardi

2. [1] Arthur Fils vs [3] Dominic Stricker (non prima ore: 14:00)

3. [2] Luca Van Assche vs [4] Alex Michelsen (non prima ore: 18:00)

4. [6] Hamad Medjedovic vs [8/WC] Abdullah Shelbayh

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Dominic Stricker [3] Dominic Stricker [3] 4 4 4 Luca Nardi [7] • Luca Nardi [7] 1 1 2 Vincitore: Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Nardi 4-2 D. Stricker 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 4-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Stricker 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-40 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

1. [3] Dominic Strickervs [7] Luca Nardi

2. [1] Arthur Fils vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)



ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Arthur Fils [1] Arthur Fils [1] 4 4 4 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 1 2 2 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

3. [4] Alex Michelsen vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)



ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Alex Michelsen [4] Alex Michelsen [4] 2 4 0 0 Abdullah Shelbayh [8] Abdullah Shelbayh [8] 4 1 4 4 Vincitore: Shelbayh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Tiebreak 0-4 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-0 → 3-0 A. Shelbayh 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [2] Luca Van Assche vs [6] Hamad Medjedovic



ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Luca Van Assche [2] • Luca Van Assche [2] 2 4 3 1 Hamad Medjedovic [6] Hamad Medjedovic [6] 4 2 4 4 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 L. Van Assche 1-4 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 L. Van Assche 1-0 2-0 2-1 ace 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 2-2 L. Van Assche 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 L. Van Assche 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0

GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———-|———-|———-|

| 1 | A. Fils | 🇫🇷 France | 2 – 0 | 6 – 2 | 75 % | 27 – 20 | 57.45 % |

| 2 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 1 | 3 – 4 | 42.86 % | 20 – 21 | 48.78 % |

| 3 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 1 – 1 | 4 – 3 | 57.14 % | 21 – 19 | 52.5 % |

| 4 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 0 – 2 | 2 – 6 | 25 % | 19 – 27 | 41.3 % |

RED GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|—————|—————-|———–|———|———-|———-|———-|

| 1 | H. Medjedovic | 🇷🇸 Serbia | 2 – 0 | 6 – 3 | 66.67 % | 32 – 26 | 55.17 % |

| 2 | L. Van Assche | 🇫🇷 France | 1 – 1 | 4 – 4 | 50 % | 25 – 23 | 52.08 % |

| 3 | A. Shelbayh | 🇯🇴 Jordan | 1 – 1 | 4 – 4 | 50 % | 22 – 21 | 51.16 % |

| 4 | A. Michelsen | 🇩🇰 Denmark | 0 – 2 | 3 – 6 | 33.33 % | 22 – 31 | 41.51 % |