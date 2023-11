Cobolli brilla nelle Next Gen ATP Finals di Jeddah: Battuto Stricker in quattro set e va in testa al Girone

Flavio Cobolli ha dato il via alle Next Gen ATP Finals di Jeddah con una vittoria sorprendente e convincente. Il giovane talento italiano ha superato il favorito Dominic Stricker in quattro set, dimostrando una resistenza e una maestria degne di nota.

Il match è iniziato con Cobolli che ha mostrato alcune incertezze al servizio, ma ha rapidamente messo in chiaro la sua determinazione, vincendo punti cruciali e mostrando una notevole capacità di resistere sotto pressione. Il suo avversario, il numero 94 del mondo, non è riuscito a sfruttare le opportunità, con Cobolli che ha annullato 11 delle 12 palle break concesse.

Il primo set si è concluso con un 4-2 a favore dell’italiano, grazie a un break ottenuto con un eccellente passante di dritto. Nel secondo set, nonostante una battaglia serrata, Stricker è riuscito a imporsi nel tie-break per 4-3(7).

Tuttavia, nel terzo set Cobolli ha mostrato la sua vera forza. Nonostante fosse sotto 0-40 nel game iniziale, ha ribaltato la situazione e chiuso il set per 4-1, dimostrando grande coraggio nei momenti chiave. L’ultimo set ha visto un susseguirsi di emozioni, con Cobolli che ha piazzato il break decisivo nel terzo gioco prima di chiudere la partita per 4 a 2 piazzando un fondamentale ace nell’ultimo gioco dell’incontro (sul 30 pari).

Questa vittoria non solo sottolinea le qualità tecniche e mentali di Cobolli, ma lo proietta in testa alla classifica del suo girone insieme ad Arthur Fils. La prestazione dell’azzurro a Jeddah lascia presagire una competizione avvincente e ricca di talenti emergenti.

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Dominic Stricker [3] Dominic Stricker [3] 2 4 1 2 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 4 3 4 4 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Tiebreak 2-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 D. Stricker 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 D. Stricker 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 D. Stricker 1-0 2-0 2-1 ace 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Stricker 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Stricker 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 2-1 → 2-2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ecco le statistiche del match tra Dominic Stricker e Flavio Cobolli, con l’inserimento delle bandierine per rappresentare i loro paesi:

—

🎾 **Match: Dominic Stricker 🇨🇭 vs Flavio Cobolli 🇮🇹**

– **Aces**

– Stricker: 5

– Cobolli: 6

– **Double Faults**

– Stricker: 1

– Cobolli: 3

– **1st Serve In**

– Stricker: 42/70 (60%)

– Cobolli: 44/81 (54%)

– **1st Serve Points Won**

– Stricker: 29/42 (69%)

– Cobolli: 33/44 (75%)

– **2nd Serve Points Won**

– Stricker: 15/28 (54%)

– Cobolli: 16/37 (43%)

– **Break Points Saved**

– Stricker: 1/5 (20%)

– Cobolli: 11/12 (92%)

– **Service Games Played**

– Stricker: 11

– Cobolli: 12

– **1st Serve Return Points Won**

– Stricker: 11/44 (25%)

– Cobolli: 13/42 (31%)

– **2nd Serve Return Points Won**

– Stricker: 21/37 (57%)

– Cobolli: 13/28 (46%)

– **Break Points Converted**

– Stricker: 1/12 (8%)

– Cobolli: 4/5 (80%)

– **Return Games Played**

– Stricker: 11

– Cobolli: 12

– **Net Points Won**

– Stricker: 7/10 (70%)

– Cobolli: 8/10 (80%)

– **Winners**

– Stricker: 5

– Cobolli: 6

– **Unforced Errors**

– Stricker:

– Cobolli:

– **Service Points Won**

– Stricker: 44/70 (63%)

– Cobolli: 49/81 (60%)

– **Return Points Won**

– Stricker: 32/81 (40%)

– Cobolli: 26/70 (37%)

– **Total Points Won**

– Stricker: 76/151 (50%)

– Cobolli: 75/151 (50%)

– **Fastest Serve**

– Stricker: 208 km/h (129 mph)

– Cobolli: 209 km/h (129 mph)

– **Average 1st Serve Speed**

– Stricker: 189 km/h (117 mph)

– Cobolli: 188 km/h (116 mph)

– **Average 2nd Serve Speed**

– Stricker: 148 km/h (91 mph)

– Cobolli: 151 km/h (93 mph)





Marco Rossi