Luca Nardi sfiora l’Impresa alle NextGen Finals di Jeddah

In una battaglia tennistica degna di nota, l’italiano Luca Nardi ha aperto la sua esperienza alle NextGen Finals 2023 con una sconfitta. Il numero 115 del mondo ha affrontato Arthur Fils, primo favorito del torneo, in un incontro caratterizzato da intensità e talento emergente. Nonostante la sconfitta con il punteggio di 2-4, 4-3 (6), 4-2, 1-4, 4-2 dopo 2 ore e 3 minuti di partita, Nardi ha dimostrato di poter competere alla pari con alcuni dei migliori giovani talenti del tennis mondiale.

L’atmosfera nell’impianto arabo è stata surreale, animata da un costante vociare durante gli scambi – un elemento distintivo pare di questo torneo. Nardi ha sfruttato un momento di difficoltà di Fils nel primo miniset, conquistando un break decisivo e chiudendo a suo favore sul 4-2.

Tuttavia, la partita è stata segnata da momenti di confusione. Anche un arbitro esperto come Mohamed Lahyani non ha notato che i giocatori avevano scambiato le posizioni in campo all’inizio del secondo set. Il set è stato equilibrato fino al tiebreak, dove Nardi non ha sfruttato una palla set e ha commesso un errore decisivo, permettendo a Fils di pareggiare i conti.

Il terzo set ha visto un Nardi meno incisivo, che ha subito il gioco di Fils. Tuttavia, il quarto set ha mostrato una ripresa dell’italiano, che ha chiuso agevolmente sul 4-1. Tutto si è giocato nel quinto set, che ha visto Nardi lottare fino all’ultimo perdendo il servizio sul 2 a 3 dopo aver mancato due palle game (il secondo era anche match point).

Nonostante la sconfitta, i numeri mostrano una partita equilibrata, con Nardi che ha pagato una minor efficacia al servizio rispetto a Fils. Con una differenza di soli due punti nel conteggio totale, Nardi ha mostrato di essere un avversario temibile, segnando un’inizio promettente, seppur sfortunato, nelle NextGen Finals 2023.

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Arthur Fils [1] Arthur Fils [1] 2 4 4 1 4 Luca Nardi [7] Luca Nardi [7] 4 3 2 4 2 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Tiebreak 4-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 A. Fils 15-40 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 L. Nardi 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-40 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Fils 40-15 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 L. Nardi 40-0 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 ace 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 L. Nardi 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Certo, posso presentare le statistiche del match tra Arthur Fils e Luca Nardi in un formato diverso. Ecco i dati riorganizzati:

—

🎾 **Match: Arthur Fils 🇫🇷 vs Luca Nardi 🇮🇹**

– **Aces**

– Fils: 5

– Nardi: 5

– **Double Faults**

– Fils: 7

– Nardi: 1

– **1st Serve In**

– Fils: 41/80 (51%)

– Nardi: 65/90 (72%)

– **1st Serve Points Won**

– Fils: 33/41 (80%)

– Nardi: 49/65 (75%)

– **2nd Serve Points Won**

– Fils: 23/39 (59%)

– Nardi: 11/25 (44%)

– **Break Points Saved**

– Fils: 0/2 (0%)

– Nardi: 3/5 (60%)

– **Service Games Played**

– Fils: 14

– Nardi: 15

– **1st Serve Return Points Won**

– Fils: 16/65 (25%)

– Nardi: 8/41 (20%)

– **2nd Serve Return Points Won**

– Fils: 14/25 (56%)

– Nardi: 16/39 (41%)

– **Break Points Converted**

– Fils: 2/5 (40%)

– Nardi: 2/2 (100%)

– **Return Games Played**

– Fils: 15

– Nardi: 14

– **Net Points Won**

– Fils: 6/8 (75%)

– Nardi: 4/6 (67%)

– **Winners**

– Fils: 5

– Nardi: 5

– **Unforced Errors**

– Fils:

– Nardi:

– **Service Points Won**

– Fils: 56/80 (70%)

– Nardi: 60/90 (67%)

– **Return Points Won**

– Fils: 30/90 (33%)

– Nardi: 24/80 (30%)

– **Total Points Won**

– Fils: 86/170 (51%)

– Nardi: 84/170 (49%)

– **Fastest Serve**

– Fils: 217 km/h (134 mph)

– Nardi: 209 km/h (129 mph)

– **Average 1st Serve Speed**

– Fils: 204 km/h (126 mph)

– Nardi: 216 km/h (134 mph)

– **Average 2nd Serve Speed**

– Fils: 159 km/h (98 mph)

– Nardi: 171 km/h (106 mph)





Marco Rossi