Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e la classifica dei due gironi dopo la prima giornata (con il programma di domani)

Luca Van Assche si è unito al connazionale francese Arthur Fils ed ha iniziato anche lui con una vittoria la prima giornata delle Next Gen ATP Finals, ma solo dopo una vittoria combattuta in quattro set su Abdullah Shelbayh della Giordania.

Dopo aver diviso i primi due set, caratterizzati da scambi prolungati dalla linea di fondo, la seconda testa di serie del torneo si è distaccato da Shelbayh nel terzo e ha infine chiuso l’incontro 4-3(5), 3-4(5), 4-1, 4-1 mentre i movimenti di Shelbayh sono stati influenzati da crampi al quadricipite destro nel corso della partita.

Shelbayh ha entusiasmato i tifosi locali di Gedda con i suoi angoli creativi, approcci alla rete e continui colpi corti, ma il leggero vantaggio di Van Assche da fondo è stato decisivo. Shelbayh ha pagato anche per aver convertito solo due dei 17 break point a disposizione.

“È stata una partita difficile oggi, contro un avversario molto duro. Conosco molto bene Abdullah, è un giocatore incredibile”, ha detto Van Assche. “Era quasi a casa con la folla che lo acclamava. È stata una buona partita per me e davvero dura dall’inizio alla fine.”

È molto difficile non fare un riscaldamento prima della partita, quindi ho solo colpito un paio di palle prima nel secondo campo.”

Il programma di domani

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Dominic Stricker vs [7] Luca Nardi

2. [1] Arthur Fils vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)

3. [4] Alex Michelsen vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)

4. [2] Luca Van Assche vs [6] Hamad Medjedovic

1. [1] Arthur Filsvs [7] Luca Nardi

2. [3] Dominic Stricker vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)



3. [2] Luca Van Assche vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)



4. [4] Alex Michelsen vs [6] Hamad Medjedovic



GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———|———-|———-|

| 1 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 0 | 3 – 1 | 75 % | 15 – 9 | 62.5 % |

| 2 | A. Fils | 🇫🇷 France | 1 – 0 | 3 – 2 | 60 % | 15 – 15 | 50 % |

| 3 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 0 – 1 | 2 – 3 | 40 % | 15 – 15 | 50 % |

| 4 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 0 – 1 | 1 – 3 | 25 % | 9 – 15 | 37.5 % |

RED GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|—————-|—————-|———–|———|———|———-|———–|

| 1 | L. Van Assche | 🇫🇷 France | 1 – 0 | 3 – 1 | 75 % | 15 – 9 | 62.5 % |

| 2 | H. Medjedovic | 🇷🇸 Serbia | 1 – 0 | 3 – 2 | 60 % | 18 – 16 | 52.94 % |

| 3 | A. Michelsen | 🇩🇰 Denmark | 0 – 1 | 2 – 3 | 40 % | 16 – 18 | 47.06 % |

| 4 | A. Shelbayh | 🇯🇴 Jordan | 0 – 1 | 1 – 3 | 25 % | 9 – 15 | 37.5 % |