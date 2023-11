ITF Trnava e VeraCruz: I Main Draw

ITF TRNAVA(SVK 60k cemento indoor)

[1] Daria Snigur vs Kateryna Volodko

Alexandra Ignatik vs Sara Sarinova

Justina Mikulskyte vs TBD

Natalia Krockova vs [8] Mona Barthel

[3] Tena Lukas vs TBD

Francesca Curmi vs TBD

Nadine Keller vs TBD

Anastasiya Konstantinovna Soboleva vs [7] Kristina Mladenovic

[5] Gergana Topalova vs TBD

Andreea Mitu vs Renata Jamrichova

Vendula Valdmannova vs TBD

Amandine Hesse vs [4] Yuliya Hatouka

[6] Nigina Abduraimova vs TBD

Ilona Georgiana Ghioroaie vs Aneta Kucmova

Antonia Ruzic vs Mariam Bolkvadze

[2] Arina Rodionova vs TBD

In attesa…