Davis Cup Nations Rankings incorona l’Italia campione del mondo. Italia al n.1 della classifica per la prima volta

Anche il Davis Cup Nations Rankings incorona l’Italia campione del mondo. Nella giornata successiva al trionfo di Malaga nella finale contro l’Australia – secondo storico acuto nella competizione a 47 anni di distanza dal primo – l’International Tennis Federation ha diffuso la classifica per nazioni che per la prima volta vede in testa la selezione azzurra.

La classifica per nazioni della Coppa Davis viene pubblicata dopo ogni settimana di gare e riflette le prestazioni delle squadre nelle quattro stagioni precedenti, con un peso maggiore riconosciuto ai risultati recenti. Le classifiche attuali coprono un periodo di cinque anni a causa dell’accorpamento delle stagioni 2020 e 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

Queste, nel dettaglio, le prime dieci posizioni del ranking mondiale di fine anno:

1. 🇮🇹 ITALIA

2. 🇨🇦 Canada

3. 🇦🇺 Australia

4. 🇪🇸 Spagna

5. 🇷🇸 Serbia

6. 🇭🇷 Croazia

7. 🇬🇧 Gran Bretagna

8. 🇩🇪 Germania

9. 🇳🇱 Olanda

10. 🇨🇿 Repubblica Ceca