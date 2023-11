Sinner dedica la vittoria in Davis a Tathiana Garbin (oggi ha seconda operazione): “Quello che conta nella vita è altro” (Video)

Jannik Sinner campione in campo e fuori. La sua classe non si ferma ai colpi, alla straordinaria bellezza ed efficacia del suo tennis. Jannik è un ragazzo serio, gentile, ricco di umanità e profondità di pensiero. L’ha dimostrato molte volte nella sua giovane vita, e anche ieri sera appena dopo aver vinto il trofeo più importante in carriera, la Coppa Davis. Il suo primo pensiero è andato infatti a Tathiana Garbin: “Domani (oggi, ndr) è un giorno importante per Tathiana Garbin, speriamo che questa vittoria possa darle forza, siamo tutti con lei. Qui si parla di vincere la Davis, si è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti, ma quello che conta nella vita è qualcos’altro. Dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione, saremo tutti con lei” ha affermato Jannik. Parole sincere e non scontate, da vero leader di un gruppo che è molto vicino al capitano del team nazionale di Billie Jean King Cup, impegnata in una durissima battaglia contro una rara forma di tumore. Tathiana oggi si sottopone al secondo intervento, tutto il mondo del tennis azzurro – e non solo – si stringe intorno a lei.

Sinner e capitan Volandri hanno dedicato il successo della Davis alla ct dell’Italtennis femminile, Tathiana Garbin, che domani verrà operata per una recidiva di un tumore 🙏🇮🇹 Un grande in bocca al lupo anche da parte nostra! pic.twitter.com/9nSfkP0jg8 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 26, 2023

Anche Capitan Volandri ha parlato di Garbin ieri sera, come riportiamo da Supertennis: “Io e lei anticipiamo ruoli e dolori di questo ruolo meraviglioso. Io e Tati ci siamo sempre scritti, non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup. Ci scriviamo praticamente ogni giorno. Un grosso in bocca al lupo a Tati”. Filippo sottolinea il ruolo di Sinner e di tutta la squadra per arrivare a questo successo: “Ci ha dato tanto, ma tutti, anche chi non è qui. Siamo passati attraverso tante difficoltà ma abbiamo giocato come una famiglia e le abbiamo superate. Ce l’abbiamo fatta”, conclude il Capitano nella press conference successiva alla vittoria.

Garbin aveva scritto un toccante messaggio all’indomani della finale di BJK Cup giocata dall’Italia a Siviglia lo scorso 12 novembre, nel quale raccontava la sua malattia: “Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore . È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione . La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari medici dell’Ospedale Cisanello di Pisa, nello specifico il Prof. Di Candio ed il Prof. Morelli hanno seguito il mio caso, eseguendo con grande maestria l’operazione a cui mi sono dovuta sottoporre. Grazie alla loro competenza e dedizione, ho potuto beneficiare di un rapido recupero che mi ha permesso di partecipare alle Billie Jean King Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro”.

Un grandissimo in bocca al lupo a Tathiana Garbin, e applausi sinceri a Jannik Sinner.

Marco Mazzoni