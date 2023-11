Davis Cup Finals 2023 – Malaga: I risultati con il dettaglio della Finale. LIVE Italia vs Australia. Chi vince prende l’insalatiera (LIVE)

Questi i risultati con il dettaglio della Finale di Davis Cup in corso di svolgimento a Malaga (indoor hard).

FINALE

– Australia 🇦🇺 vs ITALIA 🇮🇹

Domenica 26 novembre, ore 16

Ecco le probabili formazioni

– 16:00 – A. Popyrin 🇦🇺 vs M. Arnaldi 🇮🇹

– 17:30 – A. De Minaur 🇦🇺 vs J. Sinner 🇮🇹

– 19:00 – M. Ebden 🇦🇺 / M. Purcell 🇦🇺 vs J. Sinner 🇮🇹 / L. Sonego 🇮🇹

ITF Finals L. Musetti L. Musetti 7 2 1 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 6 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-5 → 1-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

12:00 Musetti L. 🇮🇹 (Italia) – Kecmanovic M. 🇷🇸 (Serbia)

13:30 Sinner J. 🇮🇹 (Italia) – Djokovic N. 🇷🇸 (Serbia)



ITF Finals J. Sinner J. Sinner 6 2 7 N. Djokovic N. Djokovic 2 6 5 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

15:00 Sinner J./Sonego L 🇮🇹 (Italia) – Djokovic N./Kecmanovic M 🇷🇸 (Serbia)



ITF Finals J. Sinner / L. Sonego J. Sinner / L. Sonego 6 6 N. Djokovic / M. Kecmanovic N. Djokovic / M. Kecmanovic 3 4 Vincitore: J. Sinner / L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic / M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner / L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Djokovic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Sinner / L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Djokovic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic / M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ITF Finals O. Virtanen O. Virtanen 6 2 A. Popyrin A. Popyrin 7 6 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

16:00 Virtanen O. 🇫🇮 (Finlandia) – Popyrin A. 🇦🇺 (Australia)

17:30 Ruusuvuori E. 🇫🇮 (Finlandia) – De Minaur A. 🇦🇺 (Australia)



ITF Finals E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 4 3 A. de Minaur A. de Minaur 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

19:00 Heliovaara H./Niklas-Salminen P. 🇫🇮 (Finlandia) – Ebden M./Purcell M. 🇦🇺 (Australia)



ITF Finals H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

QUARTI DI FINALE

– ITALIA 🇮🇹 – Olanda 🇳🇱 2-1

Giovedì 23 novembre, ore 10

Matteo Arnaldi (ITA) 🇮🇹 vs. Botic van de Zandschulp (NED) 🇳🇱



ITF Finals M. Arnaldi M. Arnaldi 7 3 6 B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 6 6 7 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* df 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jannik Sinner (ITA) 🇮🇹 vs. Tallon Griekspoor (NED) 🇳🇱



ITF Finals J. Sinner J. Sinner 7 6 T. Griekspoor T. Griekspoor 6 1 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 30-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA) 🇮🇹 vs. Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED) 🇳🇱



ITF Finals J. Sinner / L. Sonego J. Sinner / L. Sonego 6 6 T. Griekspoor / W. Koolhof T. Griekspoor / W. Koolhof 3 4 Vincitore: J. Sinner / L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner / L. Sonego 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner / L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ITF Finals M. Kecmanovic M. Kecmanovic 7 7 J. Draper J. Draper 6 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Miomir Kecmanovic 🇷🇸 vs. Jack Draper 🇬🇧

Novak Djokovic 🇷🇸 vs. Cameron Norrie 🇬🇧



ITF Finals N. Djokovic N. Djokovic 6 6 C. Norrie C. Norrie 4 4 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Novak Djokovic 🇷🇸 / Dusan Lajovic 🇷🇸 vs. Joe Salisbury 🇬🇧 / Neal Skupski 🇬🇧



ITF Finals N. Djokovic / D. Lajovic N. Djokovic / D. Lajovic 0 J. Salisbury / N. Skupski J. Salisbury / N. Skupski 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

– Repubblica Ceca 🇨🇿 – Australia 🇦🇺 1-2

Mercoledì 22 novembre, ore 16

16:00 Tomas Machac 🇨🇿 – Jordan Thompson 🇦🇺



ITF Finals T. Machac T. Machac 6 7 J. Thompson J. Thompson 4 5 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

17:30 Jiri Lehecka 🇨🇿 – Alex de Minaur 🇦🇺



ITF Finals J. Lehecka J. Lehecka 6 6 5 A. de Minaur A. de Minaur 4 7 7 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Lehecka 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. de Minaur 30-40 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

19:00 Jonas Mensik 🇨🇿 Adam Pavlasek 🇨🇿 – Matthew Ebden 🇦🇺 Max Purcell 🇦🇺



ITF Finals J. Lehecka / A. Pavlasek J. Lehecka / A. Pavlasek 4 5 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 6 7 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

– Canada 🇨🇦 – Finlandia 🇫🇮 1-2

Martedì 21 novembre, ore 16

16:00 Milos Raonic 🇨🇦 – Patrick Kaukovalta 🇫🇮



ITF Finals M. Raonic M. Raonic 6 7 P. Kaukovalta P. Kaukovalta 3 5 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 P. Kaukovalta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 P. Kaukovalta 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Kaukovalta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kaukovalta 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Kaukovalta 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Kaukovalta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 P. Kaukovalta 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Kaukovalta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

17:30 Gabriel Diallo 🇨🇦 – Otto Virtanen 🇫🇮



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 4 5 O. Virtanen O. Virtanen 6 7 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

19:00 Alexis Galarneau/Vasek Pospisil 🇨🇦 – Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen 🇫🇮