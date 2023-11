Auguri, Boris! 10 colpi straordinari del tedesco (video)

Auguri, Boris Becker! Il leggendario campione tedesco spegne oggi 56 candeline, con il nuovo incarico di coach del talentoso Holger Rune. Pensi a Becker e la prima immagine che ti torna in mente è quella di un ragazzone di una potenza straripante che prende a “pallate” il mondo intero e vince a 17 anni la coppa di Wimbledon, record di precocità che sarà difficile togliergli. Becker è personaggio enorme, scomodo, divisivo. Ha cavalcato la sua vita e carriera senza mezzi termini, prendendo tutto di petto e facendo anche scelte sbagliate. Scelte che ha pagato, finendo pure dietro le sbarre per severi problemi col fisco britannico.

Non sta a noi giudicare la parabola della sua vita personale. Ci piace ricordarlo come tennista straordinario, uno che ha contribuito ad alzare l’asticella della disciplina, portando una potenza ed aggressività in campo mai viste. Le sue sfide contro Lendl, Edberg, Sampras, Agassi e tanti altri campioni di un’epoca irripetibile per qualità e varietà dei talenti e stili di gioco fanno parte dei libri d’oro della disciplina. Sull’erba attaccava con decisione e parava sulla rete come nessuno, sul cemento sprigionava grande potenza, indoor è stato forse il più forte della sua era, un killer spietato nei punti decisivi. Sulla terra non è mai riuscito a vincere un torneo, incaponendosi nel voler battere il rivale da fondo campo invece di buttarsi avanti come sarebbe stato più naturale. E, ai suoi tempi, i terraioli erano quelli veri… Testa dura si potrebbe dire, ma era anche parte della sua forza, quella determinazione nel superare ogni ostacolo con i propri mezzi, sempre e comunque senza compromessi.

C’ha provato anche da coach, aiutando Djokovic a migliorare servizio e propensione offensiva. Ora l’attende un’altra grande sfida, migliorare il talento enorme ma ancora un po’ grezzo di Rune, ragazzo altrettanto tosto e determinato. Vedremo quanto durerà questa collaborazione e se porterà nel tennis del danese novità interessanti. Intanto ci piace ricordare Becker con una bella clip di suoi punti straordinari. Tuffi, potenza, tocco di palla. A voi Boris Becker, uno dei più grandi della storia del gioco.

Marco Mazzoni