Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi testa di serie n.6. In campo Fonio nelle quali

Challenger Yokohama – Tabellone Principale -hard

(1) Watanuki, Yosuke vs Hsu, Yu Hsiou

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs McCabe, James

(WC) Noguchi, Rio vs (8) Riedi, Leandro

(3) Mmoh, Michael vs Echargui, Moez

Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Qualifier vs Bergs, Zizou

Qualifier vs (6) Nardi, Luca

(7) Polmans, Marc vs Ilkel, Cem

Jung, Jason vs Shimizu, Yuta

(Alt) Celikbilek, Altug vs Wong, Chak Lam Coleman

Kolar, Zdenek vs (4) Duckworth, James

(5) Cressy, Maxime vs Martin, Andres

(WC) Sakamoto, Rei vs Tu, Li

Qualifier vs (WC) Imamura, Masamichi

Hong, Seongchan vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Uchiyama, Yasutakavs (WC) Sugaya, YusakuSun, Fajingvs (9) Chung, Yun seong

(2) Fonio, Giovanni vs Moriya, Hiroki

Ponwith, Nathan vs (8) Sinclair, Colin

(3) Jasika, Omar vs (Alt) Mochizuki, Yuki

Fenty, Andrew vs (11) Escobedo, Ernesto

(4) Ivanovski, Kalin vs (WC) Hazawa, Shinji

(Alt) Wehnelt, Kai vs (12) Bai, Yan

(5) Holmgren, August vs Trotter, James

(WC) Tajima, Naoki vs (10) Gerasimov, Egor

(6) Erhard, Mathys vs (WC) Arimoto, Hibiki

Takahashi, Yusuke vs (7) Nakagawa, Naoki

1. [6] Mathys Erhardvs [WC] Hibiki Arimoto2. [5] August Holmgrenvs James Trotter(non prima ore: 03:00)3. [1] Yasutaka Uchiyamavs [WC] Yusaku Sugaya4. [4] Kalin Ivanovskivs [WC] Shinji Hazawa

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Naoki Tajima vs [10] Egor Gerasimov

2. [3] Omar Jasika vs [Alt] Yuki Mochizuki (non prima ore: 03:00)

3. [2] Giovanni Fonio vs Hiroki Moriya

4. Nathan Ponwith vs [8] Colin Sinclair

Court 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yusuke Takahashi vs [7] Naoki Nakagawa

2. Andrew Fenty vs [11] Ernesto Escobedo (non prima ore: 03:00)

3. Fajing Sun vs [9] Yun seong Chung

4. [Alt] Kai Wehnelt vs [12] Yan Bai