WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 2. Coco Gauff Brilla alle WTA Finals: Prima Vittoria Storica per la 19enne Americana. Vince anche Iga Swiatek

Il mondo del tennis femminile ha assistito lunedì a una svolta significativa alle WTA Finals, con Coco Gauff, 19 anni, che ha ottenuto la sua prima vittoria in questo prestigioso torneo. Dopo un 2022 difficile, in cui aveva perso tutti i suoi incontri di singolare e di doppio a Fort Worth, e un esordio poco convincente in coppia con Jessica Pegula domenica, Gauff si è ripresa in maniera sorprendente.

La giovane americana, attualmente numero tre al mondo, ha dominato la tunisina Ons Jabeur, settima nel ranking, con un netto 6-0, 6-1. Il match, risolto in soli 56 minuti – non consecutivi a causa di un’interruzione di un’ora dovuta alla pioggia – ha messo in evidenza la tenacia e la maturità tattica di Gauff.

Questa vittoria non solo rappresenta la 50ª della sua stagione, ma la rende anche la prima teenager a raggiungere questo traguardo dal 2009, anno in cui lo fece Caroline Wozniacki. Gauff, con questo risultato, si è inoltre posizionata in una situazione vantaggiosa per progredire fino alle semifinali del torneo.

Il suo successo si inserisce in un contesto di dominio nelle WTA Finals di quest’anno, dove quattro incontri su otto sono stati risolti in set diretti, e ben cinque di questi otto set si sono conclusi con punteggi di 6-0 o 6-1.

Con questo risultato, Gauff si è appaiata a Iga Swiatek, attuale campionessa degli US Open, in cima alla classifica del Gruppo B. Le due si affronteranno in un incontro molto atteso mercoledì prossimo, una sfida che si preannuncia come uno dei momenti salienti del torneo.

In precedenza Iga Swiatek, numero due al mondo e campionessa di Roland Garros (il suo quarto titolo dello Slam a soli 22 anni), ha iniziato lunedì in modo positivo le WTA Finals di Cancún, in Messico, vincendo il suo incontro della prima giornata del Gruppo B, che vede la presenza di tre delle campionesse dello Slam di questa stagione.

La polacca ha sconfitto la ceca Marketa Vondrousova, sesta nel ranking e campionessa di Wimbledon, con un 7-6(3) 6-0, in un duello di 1h40 durante il quale ha vinto 11 dei 12 giochi a partire dallo svantaggio di 2-5 (con due break di ritardo) nel primo set. La ceca ha quindi servito per vincere il set in due occasioni…

Classifica Aggiornata del Gruppo B:

Coco Gauff: 1-0 in incontri, 2-0 in set, 12-1 nei giochi.

Iga Swiatek: 1-0, 2-0, 13-6.

Marketa Vondrousova: 0-1, 0-2, 6-13.

Ons Jabeur: 0-1, 0-2, 1-12.

WTA Finals – 2° Giornata – hard

WTA Cancun Storm Hunter / Elise Mertens [2] • Storm Hunter / Elise Mertens [2] 0 6 6 0 Shuko Aoyama / Ena Shibahara [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [3] 0 4 2 0 Vincitore: Hunter / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Storm Hunter / Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(2) Storm Hunter/ (2) Elise Mertensvs (3) Shuko Aoyama/ (3) Ena Shibahara

(2) Iga Swiatek vs (7) Marketa Vondrousova



WTA Cancun Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 7 6 0 Marketa Vondrousova [7] Marketa Vondrousova [7] 0 6 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(3) Coco Gauff vs (6) Ons Jabeur



WTA Cancun Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Ons Jabeur [6] Ons Jabeur [6] 0 0 1 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Ons Jabeur 0-30 15-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(5) Desirae Krawczyk / (5) Demi Schuurs vs (8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare

SINGOLARE – GRUPPO BACALAR

(1) Aryna Sabalenka

(4) Elena Rybakina

(5) Jessica Pegula

(8) Maria Sakkari

SINGOLARE – GRUPPO CHETUMAL

(2) Iga Swiatek

(3) Coco Gauff

(6) Ons Jabeur

(7) Marketa Vondrousova

DOPPIO – GRUPPO MAHAHUAL

(1) Coco Gauff / Jessica Pegula

(4) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(6) Laura Siegemund / Vera Zvonareva

(7) Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

DOPPIO – GRUPPO MAYA KA’AN

(2) Storm Hunter / Elise Mertens

(3) Shuko Aoyama / Ena Shibahara

(5) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

(8) Ellen Perez / Nicole Melichar-Martinez