La prima vittoria nel circuito maggiore per Giovanni Mpetshi Perricard e Shintaro Mochizuki (che si emoziona – Video)

C’è un nuovo bombardiere nel circuito ATP. Stiamo parlando di Giovanni Mpetshi Perricard, uno dei giovani più promettenti del tennis francese che questa mattina ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore. Già detentore di un titolo Challenger, il francese ha iniziato dalla fase di qualificazione, dove è entrato all’ultimo momento sostituendo un ritiro, e ha sorpreso tutti oggi al coperto dell’ATP di Anversa, sconfiggendo Roberto Carballés. Il giocatore di Granada ha iniziato sfruttando i numerosi errori del francese, soprattutto nella zona del rovescio a una mano, ma Perricard ha mostrato grande solidità, ha mantenuto il suo servizio e ha migliorato il suo gioco dl fondo, sorprendendo Roberto nel tiebreak del terzo set, dove ha recuperato da un 1-4. Il risultato finale di 0-6, 6-3 7-6(4) lo rende il decimo giocatore nato nel 2003 ad ottenere una vittoria ATP (in questa generazione spiccano Carlos Alcaraz e Holger Rune).

ATP Antwerp Roberto Carballes Baena [6] Roberto Carballes Baena [6] 6 3 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 6 7 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-0 → 5-0 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace df 3-0 → 4-0 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Vincere la prima partita nel circuito ATP è sempre motivo di euforia, celebrazione, felicità. Se questa vittoria avviene in casa, in uno stadio gremito di compatrioti che festeggiano e ti sostengono, le sensazioni ed emozioni si moltiplicano per mille. Ne consegue una serie di immagini meravigliose che ci regalano un sorriso, dimostrando che tutto il sacrificio e lo sforzo ne valgono la pena. Queste emozioni sono state vissute da Shintaro Mochizuki, che fino ad oggi aveva un bilancio di 0-11 nel circuito ATP, una striscia che ha interrotto sconfiggendo Tomás Etcheverry nel primo turno dell’ATP Tokyo 2023 (6-4, 7-6(5)). Il risultato? Lacrime ed emozione che trapelano dallo schermo, toccando profondamente anche noi.

ATP Tokyo Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 7 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 4 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Wholesome moment Mochizuki emotional after picking up first ever tour level win on home soil! #KinoshitaGroupJapanOpen pic.twitter.com/zxTBzcxWIH — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2023





Marco Rossi