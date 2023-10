Quando la Mente Tradisce sul Campo. Il caso Benoit Paire a Malaga (Video)

Il tennis è uno sport di grande impegno mentale. Non essendo uno sport di squadra, tranne nei match di doppio, un giocatore si ritrova solo sul campo. Nell’isolamento dell’arena, senza compagni di squadra ad offrire incoraggiamento e supporto, la mente può diventare il nemico più grande. Durante i momenti cruciali del set, il dubbio può insinuarsi, spingendo alcuni ad abbandonare la partita piuttosto che combattere. Mentre i professionisti esperti mantengono la loro compostezza, altri possono crollare sotto la pressione.

Un recente episodio coinvolgente Benoit Paire, tennista francese classificato 123° nell’ATP, ne è un esempio. Il 9 ottobre, durante i sedicesimi di finale del challenger di Malaga, Paire affrontava Pedro Martinez, un giocatore locale. Tutto procedeva normalmente, fino a quando una palla fuori ha fatto perdere la testa al francese. Da lì in poi, Paire ha iniziato a giocare in modo assurdo, lanciando palle senza alcun motivo apparente, fino al suo ritiro nel secondo set. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione generale, con il quotidiano spagnolo As che lo ha etichettato come “Una vergogna”.

Più tardi, cercando di spiegare il suo comportamento, Paire ha scritto su Instagram: “Periodo un po’ più complicato, non mi sento bene mentalmente in questo momento quando torno su un campo da tennis. Succede, tocca a me trovare soluzioni per divertirmi di nuovo”. Questo evento evidenzia la pressione mentale a cui i tennisti sono sottoposti e la necessità di trovare un equilibrio tra competizione e benessere mentale.

Marco Rossi