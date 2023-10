L’autoracchettata di Sinner: oltre al danno anche la beffa

Ci sono colpi che infliggono danno agli avversari, mentre altri si rivelano autolesionistici. Questo è il contesto in cui si è trovato Jannik Sinner durante il suo incontro contro Ben Shelton. In palio c’era un solo passaggio ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, e l’atleta italiano aveva l’obiettivo di replicare il successo ottenuto nella finale del torneo 500 di Pechino contro Medvedev, che gli aveva valso la quarta posizione nel Ranking Atp. La stagione del tennista è stata straordinaria, ed egli non mostra alcuna intenzione di rallentare, anche se ciò implica di mettersi in difficoltà, come è accaduto, letteralmente parlando.

Il colpo di Sinner

In momenti di rabbia o frustrazione, è comune vedere molti tennisti sfogare la propria frustrazione sulla loro preziosa arma: la racchetta. Alcuni la sbattono con forza a terra, altri la piegano a causa della tensione. Jannik Sinner, tuttavia, ha adottato un approccio insolito durante un momento di impeto. Invece di prendersela con la racchetta, l’ha lanciata direttamente sul proprio ginocchio. È importante sottolineare che questo gesto non è stato intenzionale. La frustrazione era palpabile, e il modo in cui ha reagito è stato piuttosto inusuale. Dalla sua reazione, è possibile intuire che abbia sperimentato un certo grado di dolore. Fortunatamente, non si è trattato di nulla di grave; un po’ di massaggio e una risata hanno permesso a Sinner di riprendere la partita contro Shelton con spirito combattivo.

Dopo l’incidente, Jannik Sinner è stato momentaneamente sopraffatto dal dolore, e ha trascorso alcuni istanti a recuperare durante il match contro Shelton. Questo incontro rivestiva una notevole importanza, essendo determinante per garantire il suo accesso ai quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Shanghai. Tuttavia, il tennista italiano ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a rialzarsi e a continuare la sfida nonostante il momento di difficoltà fisica. La sua determinazione a raggiungere i quarti del torneo è rimasta intatta, nonostante l’insolito incidente.

L’avvenimento, tra sorpresa e risate, non è stato l’unico “danno” subito da Sinner. Quest’ultimo, infatti, ha dovuto ingerire un amaro boccone anche per quanto riguarda il risultato dell’incontro. Avvenimento che ha influito anche sulle quote (che inizialmente puntavano su di lui) e sugli esiti delle scommesse dei suoi tifosi. Approfittando di un’offerta qui, però, tutti gli appassionati possono continuare a puntare e tenersi aggiornati sull’andamento degli incontri e delle quote annesse.

L’esito del match

Come citato poco sopra, l’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai si è conclusa agli ottavi di finale. L’altoatesino ha combattuto duramente, ma alla fine ha ceduto contro l’americano Ben Shelton, classificato al 20º posto nel ranking mondiale, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(5). Questa partita è stata una vera battaglia che ha richiesto 2 ore e 30 minuti di gioco.

È importante notare che questa vittoria rappresenta il primo successo di Shelton contro un tennista top 5 al mondo e anche il suo primo accesso ai quarti di finale in un torneo di livello Masters 1000. Nel prossimo turno, Shelton affronterà un altro connazionale, Sebastian Korda, creando così un emozionante derby stelle e strisce e segnando il loro primo scontro diretto. Sarà interessante vedere quale dei due riuscirà a conquistare un posto nelle semifinali.

I bookmakers

I bookmaker dei principali siti di scommesse non avevano dubbi su Sinner, lo ritenevano nettamente favorito su Shelton. Nonostante ciò, però, il beneficio del dubbio li aveva portati a scegliere quote non troppo elevate per il suo successo. Per il match del 13 ottobre, Shelton-Korda, il preferito dei bookmakers sembra essere Shelton. Al momento, però, è ancora troppo presto per esporre le prime quote. Dopo l’inaspettata perdita di Sinner, è giusto fare le proprie valutazioni con calma e coscienza.