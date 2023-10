Sinner dopo la vittoria su Alcaraz: “Ho vinto i punti importanti, hanno fatto la differenza” (con la sintesi della semifinale con Alcaraz)

Jannik Sinner non ha nascosto davanti alla stampa la soddisfazione per la splendida vittoria contro Carlos Alcaraz nella seconda semifinale del China Open (ATP 500 di Pechino). L’altoatesino ha affermato che il match si è deciso su pochi punti importanti, averli vinti ha scavato la differenza tra lui e lo spagnolo. Anche secondo Jannik le partite con Carlos sono speciali perché quando si affrontano entrambi in campo danno tutto, si spingono al massimo livello. L’azzurro non vede l’ora di affrontare di nuovo Medvedev, un avversario per lui assai ostico e contro il quale non ha mai vinto. Riportiamo i passaggi salienti della press conference di Jannik a Pechino.

“È chiaro che ho giocato una grande partita. Non è mai facile giocare contro Carlos, è un tennista incredibile e penso che entrambi abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro. Credo di aver vinto alcuni punti importanti. In partite come queste sono sempre un paio di punti a fare la differenza, e oggi sono caduti dalla mia parte. Spero che in futuro potremo giocare ancora tante volte”.

Fanno notare a Sinner le quattro vittorie su Alcaraz, nessun altro Pro ne vanta altrettante al momento: “Non penso a quante volte l’ho battuto o quante volte ho perso contro di lui. Quello che posso dire è che ogni volta che ci affrontiamo c’è una bella partita, è sempre un ottimo incontro. Abbiamo provato a spingerci al limite e penso che ci siamo riusciti anche oggi, il livello era altissimo. Sono molto contento per il mio livello, per la mia prestazione, molto più che per qualsiasi altra cosa. Spero di poter sfruttare questa fiducia in vista della finale di domani”.

Questa l’analisi del match di Jannik: “Il primo set è stato abbastanza diverso dal secondo. Nel primo set ci sono stati tanti break. Nel secondo set, invece, ho avuto l’opportunità di strappargli un break in avvio. Poi lui ha avuto diverse palle break, quando ero 1-0, quando ero 2-1, lì ha avuto un 0-40. Ci sono stati un paio di punti che hanno cambiato completamente l’inerzia della partita. Sono riuscito in qualche modo a prevalere in quei momenti, il che mi ha aiutato nei game successivi a rimanere molto calmo e solido mentalmente, mi ha spinto a continuare a giocare con un alto livello e con sicurezza. Il primo set potevamo vincerlo entrambi, il tiebreak è sempre difficile da giocare”.

Chiedono a Sinner se il servizio sarà decisivo nella finale di domani, contro Daniil Medvedev. Un avversario che Jannik non ha ancora mai sconfitto. “Ovviamente, il servizio è importante in ogni partita. Le palle qui sono piuttosto lente. Proverò a cambiare un paio di cose, perché contro Daniil non ho mai vinto. Sarà una grande sfida per me ma non vedo l’ora di affrontarla. Ho una nuova opportunità davanti a me per batterlo e spero di poter mostrare anche domani un ottimo tennis. Il servizio sarà importante, ma lo sarà anche il modo in cui riuscirò a giocare da fondo campo: ci saranno molti scambi lunghi. Vedremo come andrà, non vedo l’ora di scendere in campo e sono molto felice di rigiocare contro Daniil”.

La vittoria in semifinale vale punti d’oro, per diventare n.4 al mondo, il nuove best ranking: “Innanzitutto penso che sia un grande risultato. D’altro canto sono orgoglioso di come ho migliorato il mio livello quest’anno, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi sento molto più forte sotto questo aspetto. Fisicamente so che dovrò lavorare molto, quindi è un settore della prestazione su cui punteremo molto a fine stagione per il prossimo anno. Penso di aver giocato un tennis molto costante durante tutta la stagione e quando lo fai ottieni molti punti in classifica. Non mi concentro troppo su questo, essere numero 4 al mondo è fantastico ma la cosa più importante è che domani giocherò una finale in cui spero di giocare ad alto livello e di essere molto centrato”.

