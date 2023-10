Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali di Pechino: “Ad un certo punto non mi sono sentito bene, devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male e che mi ha fatto vomitare” (Video)

Jannik Sinner : “È stata una serata molto dura, il livello del match credo sia stato molto alto. In ogni caso, sono contento di come ho gestito la partita, soprattutto nel terzo set. Ho avuto un game in cui sono stato avanti 15-40 e in un altro 0-40, in cui ho commesso alcuni errori non forzati e anche lui ha giocato in modo piuttosto aggressivo. Questo è il tennis.

Ovviamente è tutto più facile se si sfruttano quelle occasioni. Nel terzo set penso di aver gestito bene la situazione, soprattutto servendo in un momento difficile sul 4-2. Sono molto felice di essere al prossimo turno.

Ad un certo punto non mi sono sentito bene, devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male e che mi ha fatto vomitare”.