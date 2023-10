ATP 500 e WTA 1000 Pechino: Il programma completo di Martedì 03 Ottobre 2023. C’è la sfida di semifinale tra Sinner e Alcaraz

Diamond – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Katie Boulter

2. Petra Martic vs [3] Coco Gauff

3. [8] Alexander Zverev vs [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 10:30)

4. [1] Carlos Alcaraz vs [6] Jannik Sinner (non prima ore: 13:30)

5. [6] Maria Sakkari vs Linda Fruhvirtova (non prima ore: 15:00)

Lotus – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Jessica Pegula vs Anna Blinkova

2. Xinyu Wang vs [11] Daria Kasatkina

3. Varvara Gracheva vs [2] Iga Swiatek (non prima ore: 10:30)

4. Tatjana Maria vs [5] Elena Rybakina

Moon – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Yulia Putintseva vs [9] Caroline Garcia

2. Marta Kostyuk vs [7] Ons Jabeur

3. [16] Veronika Kudermetova vs Lesia Tsurenko

4. [Q] Mirra Andreeva vs Anastasia Pavlyuchenkova

Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs [OSE] Magda Linette / Peyton Stearns

2. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski (non prima ore: 08:00)

3. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

4. [8] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs [WC] Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Storm Hunter / Elise Mertens vs Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos

2. Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo vs [WC] Xiyu Wang / Yue Yuan