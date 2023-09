Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan eliminate al primo turno nel torneo WTA 1000 di Pechino. Out al turno decisivo delle quali Lucia Bronzetti

Out la Cocciaretto

Si conclude presto l’avventura di Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan al China Open, l’ultimo WTA 1000 della stagione con un montepremi di 8.127.389 dollari. Il torneo, giocato sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino, viene trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Dopo un avvio promettente, Cocciaretto, attualmente 32ª nel ranking mondiale, ha ceduto in tre set a Marta Kostyuk, numero 45 del mondo. Nonostante una vittoria schiacciante nel primo set, l’italiana ha perso con un punteggio di 16 63 64. Kostyuk, che solo un anno fa era 56ª, ha conseguito la sua 24ª vittoria contro una giocatrice della Top 50. Prossima avversaria per l’ucraina sarà Ons Jabeur o una qualificata.

Durante il match tra Cocciaretto e Kostyuk, entrambe le giocatrici hanno mostrato problemi fisici, con Cocciaretto fasciata sotto il ginocchio sinistro e Kostyuk alla coscia destra. Nonostante ciò, Cocciaretto ha dimostrato un gioco completo e preciso, dominando il campo e costruendo il primo set con un punteggio di 6-1.

Tuttavia, il secondo set ha visto una Cocciaretto meno brillante, che ha perso il servizio e ha mancato diverse opportunità di contro-break. Kostyuk ha saputo approfittare della situazione, vincendo il set e poi il match nel terzo set.

WTA Beijing Marta Kostyuk Marta Kostyuk 1 6 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 3 4 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Per Martina Trevisan, invece, la sconfitta è arrivata dalla tedesca Tatjana Maria. Trevisan, n.41 WTA, arrivava dai quarti del “1000” di Guadalajara, dove aveva mancato per un soffio la vittoria contro la statunitense Dolehide. Contro Maria, la giocatrice fiorentina ha perso con il punteggio di 63 76(2). Ora Maria si prepara ad affrontare la vincente tra Zheng e Rybakina, n.5 nel ranking.

La partita tra Trevisan e Maria ha avuto alti e bassi per l’italiana. Nonostante alcuni momenti di brillantezza, Trevisan ha mostrato incertezze, specialmente nel chiudere i punti. Maria ha dimostrato solidità e una difesa inattaccabile, costringendo la partita al tie-break. Ma anche lì, la tedesca ha avuto la meglio.

WTA Beijing Martina Trevisan • Martina Trevisan 0 3 6 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 7 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 6-6 → 6-7 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Non ha centrato la qualificazione, infatti, Lucia Bronzetti. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 WTA, reduce da due quarti di finale consecutivi (Guangzhou e Ningbo), si è arresa 64 57 64 contro la statunitense Ashlyn Krueger, n.75 WTA, che un paio di settimane fa ad Osaka ha conquistato il suo primo trofeo nel circuito maggiore. La romagnola e la 19enne di Dallas, Texas, non si erano mai affrontate.