WTA 1000 Pechino: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – parte alta

(1) Aryna Sabalenka vs (WC) Sofia Kenin

Qualifier vs Qualifier

(WC) Yue Yuan vs Elise Mertens

Jasmine Paolini vs (15) Beatriz Haddad Maia

(10) Barbora Krejcikova vs Qualifier

Anastasia Pavlyuchenkova vs P-Bye P-Bye

Martina Trevisan vs Tatjana Maria

Qinwen Zheng vs (5) Elena Rybakina

(4) Jessica Pegula vs P-Bye P-Bye

Donna Vekic vs Anna Blinkova

(WC) Fangran Tian vs Linda Noskova

Qualifier vs (13) Jelena Ostapenko

(12) Petra Kvitova vs (WC) Xiyu Wang

Alycia Parks vs Liudmila Samsonova

Marta Kostyuk vs Elisabetta Cocciaretto

Qualifier vs (7) Ons Jabeur

(6) Maria Sakkarivs P-Bye P-ByeLinda Fruhvirtovavs Arantxa RusXinyu Wangvs (WC) Vera ZvonarevaMayar Sherifvs (11) Daria Kasatkina

(16) Veronika Kudermetova vs P-Bye P-Bye

Lesia Tsurenko vs Lin Zhu

Sorana Cirstea vs Petra Martic

Ekaterina Alexandrova vs (3) Coco Gauff

(8) Marketa Vondrousova vs Anhelina Kalinina

Daria Saville vs Katerina Siniakova

Marie Bouzkova vs Qualifier

Qualifier vs (9) Caroline Garcia

(14) Victoria Azarenka vs Magda Linette

Jennifer Brady vs Qualifier

Anastasia Potapova vs Varvara Gracheva

Sara Sorribes Tormo vs (2) Iga Swiatek