Lorenzo Musetti avanza ai Quarti di Finale nel Torneo ATP 250 di Chengdu

Sudando ben più del dovuto, Lorenzo Musetti ha conquistato la vittoria nel secondo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, portando a casa un match ricco di colpi di scena contro l’australiano Philip Sekulic. I punteggi di 7-6(3), 6-7(4), 6-0 testimoniano un incontro durato quasi tre ore, in cui il giovane toscano ha saputo dimostrare grinta e determinazione.

Il match si è aperto con un primo set che ha messo in luce la qualità di Sekulic come grande colpitore, soprattutto con il dritto. Nonostante qualche incertezza al servizio da entrambe le parti, il set si è protratto ben oltre l’ora di gioco, culminando in un tie-break dominato con autorità da Musetti, 7-3.

Il secondo set ha visto un Musetti meno concentrato, permettendo a Sekulic di guadagnare un vantaggio. Tuttavia, l’australiano non è riuscito a mantenere la concentrazione, e il set è scivolato nuovamente verso un tie-break. Questa volta, è stato Sekulic a prevalere, forzando l’incontro al set decisivo.

Contrariamente alle aspettative, il terzo set ha visto un crollo di Sekulic e una rinascita di Musetti. Il toscano, padrone del campo, ha dominato il set con un secco 6-0, garantendosi un posto nei quarti di finale contro il francese Arthur Rinderknech.

Questa vittoria segna un momento importante per Musetti, che dovrà affrontare un calendario insolito, con le finali che si svolgeranno nel bel mezzo della settimana. Il riallineamento avverrà con il Masters 1000 di Shanghai.

Nonostante la vittoria, Musetti dovrà lavorare sulla consistenza del suo servizio, avendo registrato un 56% di prime in campo contro il 69% del suo avversario. Tuttavia, si è dimostrato più efficace nei punti vinti (74%-63%) e ha tenuto molto bene con la seconda (59%-42%).

Con 11 ace e 5 doppi falli, il giovane toscano ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, pur avendo ancora margini di miglioramento. La sua prestazione a Chengdu è un segnale positivo per il futuro, e la sfida contro Rinderknech sarà un altro banco di prova per valutare la sua crescita sui campi duri nel circuito ATP.

In conclusione, la partita tra Lorenzo Musetti e Philip Sekulic è stata un emozionante tira e molla, con il toscano che ha saputo sfruttare i momenti di debolezza dell’avversario per portare a casa una vittoria preziosa.

ATP Chengdu Philip Sekulic Philip Sekulic 6 7 0 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 7 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-5 → 0-6 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 df 6*-4 6-6 → 7-6 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Sekulic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi