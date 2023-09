WTA 1000 Guadalajara: Quanti rimpianti per Martina Trevisan. L’azzurra manca 4 match point e viene eliminata dall’americana Caroline Dolehide

Per la seconda volta quest’anno, i quarti da “1000” si sono rivelati fatali, e questa volta con una bella dose di rimpianti, per la tennista italiana Martina Trevisan, eliminata nel “Guadalajara Open Akron”, un torneo WTA 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari, disputato sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico, già sede nel 2021 delle WTA Finals.

La notte italiana ha visto la sconfitta della 29enne mancina di Firenze, n.54 del ranking mondiale, che ha ceduto 36 76(9) 63 alla statunitense Caroline Dolehide, n.111 del ranking, dopo oltre due ore e tre quarti di intensa lotta sul campo mancando ben 4 match point nel tiebreak del secondo set.

Nel primo set, Trevisan ha iniziato con determinazione, strappando il servizio all’avversaria e creando notevoli difficoltà con il suo potente dritto mancino arrotato. Tuttavia, un servizio poco efficace e il contro-break a zero dell’americana nel quarto gioco hanno temporaneamente rallentato la fiorentina, che però si è prontamente ripresa, chiudendo il set 6-3 a suo favore.

Il secondo set ha visto un tentativo di fuga da parte di Trevisan, con un break nel quarto game che l’ha portata sul 4-1. Nonostante ciò, Dolehide ha recuperato terreno, pareggiando i conti sul 4-4 e trascinando l’italiana al tie-break dopo che Martina ha mancato sul 6-5 0-40 tre palle match consecutive sul servizio dell’avversaria. Nel tiebreak Trevisan ha avuto la possibilità di chiudere l’incontro, ma non è riuscita a concretizzare un altro match-point, permettendo a Dolehide di vincere la frazione con il punteggio di 11-9.

Nel set decisivo, Dolehide ha mantenuto l’inerzia, conquistando un break nel quarto game. Trevisan ha lottato, annullando una possibilità di secondo break nel sesto game, ma non è riuscita a trovare l’occasione per il contro-break, e l’americana ha chiuso il match 6-3.

Analizzando le statistiche del match, è da notare la differenza nei doppi falli, con Dolehide che ne ha commessi 11 contro i 5 di Trevisan, ma riuscendo a realizzare 4 ace a fronte degli zero della rappresentante italiana. Un altro dato significativo è stato il maggior numero di punti ottenuti con la prima di servizio da parte della statunitense, che ha registrato un 70% (57/81) contro il 60% (47/78) della toscana.

WTA Guadalajara Martina Trevisan Martina Trevisan 6 6 3 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 3 7 6 Vincitore: Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Caroline Dolehide 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 9*-8 9-9* 9-10* 6-6 → 6-7 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





