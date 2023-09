Lucia Bronzetti esce ai quarti al WTA 250 di Guangzhou

Il WTA 250 di Guangzhou, in Cina, saluta Lucia Bronzetti. L’italiana non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale, sconfitta dalla belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1. Con questa vittoria, Minnen avanzerà per un incontro chiave contro la vincente tra la slovacca Viktoria Hrunkacova e la cinese Xiyu Wang.

Il primo set ha mostrato un gioco piuttosto variabile. Minnen ha iniziato forte, accumulando un break che l’ha portata in vantaggio 3-0, consolidando la posizione sul 4-1. Tuttavia, un sesto game tumultuoso ha visto Bronzetti rimontare e dominare, portandosi al 5-4 con la possibilità di servire per il set però ha subito il controbreak. Nonostante poi un vantaggio di 4-0 nel tie-break, Bronzetti ha perso terreno, permettendo a Minnen di guadagnare tre set point. La riminese ha mostrato grande carattere annullandoli e, alla fine, ha sfruttato la sua unica opportunità, chiudendo il set 10-8.

Ma il vantaggio iniziale non ha portato l’italiana lontano. Nel secondo set, Minnen ha messo sotto pressione Lucia, soprattutto nel quinto gioco dove ha avuto tre palle break ma l’italiana ha resistito. Tuttavia, nel settimo gioco, Minnen ha strappato il servizio di Bronzetti, chiudendo il set 6-4.

Il terzo set ha visto un deciso cambio di marcia. Mentre Bronzetti mostrava segni di flessione, Minnen ha alzato il livello del suo gioco, guadagnando rapidamente un vantaggio di 4-1. Il declino dell’italiana è proseguito e la belga ha sfruttato l’opportunità per avanzare alle semifinali.

Analizzando il match, è evidente che Minnen è stata più precisa e solida nei suoi fondamentali, sia al servizio che nella risposta. Bronzetti ha dato troppo margine alla sua avversaria, concedendole 13 palle break.

WTA Guangzhou Greet Minnen [7] Greet Minnen [7] 6 6 6 Lucia Bronzetti [4] Lucia Bronzetti [4] 7 4 1 Vincitore: Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi