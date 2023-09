WTA 1000 Guadalajara: Camila Giorgi elimina Mayar Sherif ed avanza al secondo turno. Martina Trevisan vince il derby ed è al terzo turno

L’edizione di quest’anno del “Guadalajara Open Akron”, torneo WTA 1000 con un montepremi di ben 2.788.468 dollari, ha già regalato momenti di grande tennis sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco, in Messico. Questa stessa location aveva ospitato le WTA Finals nel 2021, consolidando la sua importanza nel panorama tennistico internazionale.

Uno degli esordi più attesi era quello della tennista italiana Camila Giorgi, attualmente 56esima nel ranking mondiale. La 31enne originaria di Macerata non ha deluso le aspettative, battendo la sua avversaria in un’ora e cinquanta minuti di match. Giorgi ha superato l’egiziana Mayar Sherif, 33esima nel ranking WTA e 14esima testa di serie del torneo. Il punteggio, 7-5 6-3, è la prova tangibile della grinta e della determinazione con cui la tennista italiana ha affrontato la partita.

La partita tra Giorgi e Sherif aveva un ulteriore pizzico di interesse, considerando che Sherif è la compagna di doppio di un’altra tennista italiana, Jasmine Paolini.

Camila nel primo set sotto di un break recuperava lo svantaggio nel secondo gioco e poi piazzava la zampata vincente nel dodicesimo game vincendo la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set la Giorgi avanti per 5 a 1 aveva un piccolo passaggio a vuoto prima di chiudere la partita per 6 a 3.

Ora, avanzando nel torneo, Camila Giorgi si prepara a sfidare Cristina Bucsa, tennista spagnola di origini moldave attualmente 87esima nel ranking mondiale. Curiosamente, non esistono precedenti tra le due atlete, rendendo il prossimo incontro ancora più intrigante. La 25enne Bucsa, nata a Chisinau, è una sfidante da non sottovalutare e il match promette scintille.

Già al terzo turno (ottavi), invece, Martina Trevisan, che ha confermato il risultato dello scorso anno. La 29enne mancina di Firenze, n.54 del ranking, dopo aver lasciato appena due game all’olandese Schuurs, senza ranking in singolare ma n.13 nella classifica di doppio, si è aggiudicato per 75 62, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Jasmine Paolini, n.35 del ranking e 15 del seeding.

Mercoledì Trevisan si giocherà un posto nei quarti o con la tunisina Ons Jabeur, n.7 WTA e prima favorita del seeding, o con la statunitense Alycia Parks, n.45 del ranking.

WTA Guadalajara Mayar Sherif [14] Mayar Sherif [14] 0 5 3 0 Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 7 6 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0