Davis Cup: Lorenzo Sonego porta al successo sulla Svezia. L’azzurro vince e porta gli azzurri sul 2 a 0

Lorenzo Sonego ha scritto un altro capitolo di successo per la squadra italiana nella Coppa Davis 2023, consegnando il 2-0 all’Italia nella sfida contro la Svezia. Con una buona perfomance, il torinese ha messo a segno una vittoria contro Elias Ymer, concludendo l’incontro con un solido 6-4, 6-4 in appena un’ora e 26 minuti.

Il pubblico dell’Unipol Arena di Bologna ha sicuramente avuto il suo bel da fare nel sostenere il proprio idolo, ma Sonego ha offerto un buon spettacolo sul campo. Nonostante alcuni alti e bassi durante l’incontro, la sua performance è stata caratterizzata da momenti di gran tennis. Ne è un esempio il decimo gioco, in cui Sonego ha impressionato con quattro ace, dimostrando la sua superiorità e chiudendo il set a suo favore.

Il secondo set ha visto un breve momento di sfavore per Sonego, con Ymer che è riuscito a portarsi avanti 1-3. Tuttavia, la determinazione di Sonego hanno prevalso. Grazie a una serie di errori gratuiti da parte di Ymer e con una performance offensiva potente, il torinese ha riconquistato il controllo del match, chiudendo anche questo set con un 6-4.

Uno dei dati più impressionanti della partita è stata l’efficacia al servizio di Sonego: ha infatti messo in campo il 86% delle prime, con un bel 69% di punti ottenuti. Questa precisione, unita al suo saldo positivo di colpi vincenti rispetto agli errori, ha definitivamente marcato la distanza tra lui e Ymer. Con questa vittoria, Sonego porta a 3-1 il conteggio delle sfide dirette con Ymer in carriera.