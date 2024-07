WTA 500 Washington: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Guida il seeding Aryna Sabalenka

WTA 500 Washington – Tabellone Principale – hard

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Katie Volynets vs Qualifier

Yafan Wang vs Karolina Pliskova

Qualifier vs (6) Victoria Azarenka

(4) Ons Jabeur vs Bye

Shelby Rogers vs (WC) Robin Montgomery

Qualifier vs Marie Bouzkova

(ALT) Taylor Townsend vs (9) Anastasia Potapova

(8) Elise Mertens vs (WC) Emma Raducanu

(WC) Clervie Ngounoue vs Peyton Stearns

(WC) Paula Badosa vs Sofia Kenin

Bye vs (3) Liudmila Samsonova

(7) Anastasia Pavlyuchenkova vs Ashlyn Krueger

Sloane Stephens vs Qualifier

Lesia Tsurenko vs Caroline Dolehide

Bye vs (2) Daria Kasatkina

(1) Jule Niemeiervs Sachia VickeryMirjam Bjorklundvs (5) Kamilla Rakhimova

(2) Renata Zarazua vs Emiliana Arango

(WC) Amanda Anisimova vs (8) Emina Bektas

(3) Nao Hibino vs Kimberly Birrell

(WC) Louisa Chirico vs (7) McCartney Kessler

(4) Hailey Baptiste vs Taylah Preston

Marina Stakusic vs (6) Arina Rodionova

Stadium – ore 16:00

Amanda Anisimova vs (8) Emina Bektas Inizio 15:00

(4) Hailey Baptiste vs Taylah Preston

John Harris – ore 16:00

(2) Renata Zarazua vs Emiliana Arango Inizio 15:00

(1) Jule Niemeier vs Sachia Vickery

Marina Stakusic vs (6) Arina Rodionova

Louisa Chirico vs (7) McCartney Kessler

Court 5 – ore 16:00

Mirjam Bjorklund vs (5) Kamilla Rakhimova

(3) Nao Hibino vs Kimberly Birrell