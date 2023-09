Challenger Sibiu: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. 9 azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Sibiu – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs Valkusz, Mate

(WC) Artnak, Bor vs (7) Giannessi, Alessandro

(4) Gakhov, Ivan vs Tabur, Clement

Weis, Alexander vs Qualifier

Diez, Steven vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs (8) Fatic, Nerman

(5) Travaglia, Stefano vs (WC) Gima, Sebastian

Taberner, Carlos vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Echargui, Moez

Ionel, Nicholas David vs (3) Dzumhur, Damir

(6) Ajdukovic, Duje vs Maestrelli, Francesco

Fonio, Giovanni vs (WC) Cretu, Cezar

Qualifier vs Lavagno, Edoardo

Caruso, Salvatore vs (2) Cobolli, Flavio

1. Vlad Andrei Dancuvs [11] Denis Klok2. [WC] Vlad Andrei Dumitruvs [10] Gianmarco Ferrari3. Ryuki Matsudavs [8] Gabi Adrian Boitan4. [1/Alt] Calvin Hemeryvs Dan Alexandru Tomescu(non prima ore: 15:00)

COURT 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Carlos Sanchez Jover vs [WC] Rares Andrei Golescu

2. Alexander Zgirovsky vs [9] Kirill Kivattsev

3. [5/Alt] Filip Cristian Jianu vs [WC] Dragos Constantin Ignat

4. [2] Henri Laaksonen vs Jesse Flores (non prima ore: 15:00)

COURT 7 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Michael Vrbensky vs Oscar Jose Gutierrez

2. Kai Wehnelt vs [7] Vladyslav Orlov

3. [Alt] Christoph Negritu vs [12] Juan Pablo Paz

4. [3] Andrew Paulson vs [WC] Alexandru Gliga (non prima ore: 15:00)