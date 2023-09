WTA 250 Guangzhou: Il Tabellone di Quali. Nessuna italiana al via

WTA 250 Guangzhou – Tabellone Principale -hard

(1) Viktorija Golubic vs Kateryna Volodko

(WC) Le Liu vs (11) Jana Kolodynska

(2) Viktoria Hruncakova vs Jia-Jing Lu

(WC) Yiming Dang vs (8) Moyuka Uchijima

(3) Jil Teichmann vs Ye-Xin Ma

Maia Lumsden vs (9) Despina Papamichail

(4) Jessika Ponchet vs (WC) Yidi Yang

(WC) Yu Shan vs (12) Ya Yi Yang

(5) Harriet Dart vs (WC) Fang Ying Xun

Xinyu Gao vs (7) Valeria Savinykh

(6) Elizabeth Mandlik vs Sijia Wei

En-Shuo Liang vs (10) Alexandra Eala

