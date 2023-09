Us Open: Parlano Novak Djokovic e Daniil Medvedev dopo la finale di questa notte (con i video della finale e la premiazione)

Novak Djokovic, campione di 24 Grand Slam e nuovamente numero uno al mondo, ha conquistato questo domenica l’US Open per la quarta volta, confermando una stagione quasi perfetta ai massimi tornei. Ha vinto tre titoli e ha perso una finale contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, un fatto che gli ha causato qualche rimpianto.

“Vincere tre dei quattro Slam è incredibile, non c’è dubbio. Ho alcuni rimpianti riguardo a Wimbledon, ma devo essere molto soddisfatto della mia stagione”, ha confessato il serbo, che ha vinto sette degli ultimi 10 Grand Slam a cui ha partecipato, con le eccezioni dell’US Open 2021 (vinto da Medvedev), Roland Garros 2022 (vinto da Nadal) e Wimbledon 2023.

Sul tennista spagnolo ha solo parole di elogio, anche se non ha apprezzato chi ha detto che Wimbledon è stato un passaggio di testimone. “Le persone amano parlare. È normale. Ci sono opinioni su tutto. Ovviamente ognuno ha le sue opinioni ma non do peso a ciò che tutti dicono. Mi concentro su ciò che devo fare per vincere i grandi tornei. È ciò che conta per me. È fantastico per il tennis avere una grande rivalità con Alcaraz, che è una ventata fresca per il tennis. Tutti vogliamo più attenzione per il tennis e Carlos è perfetto per questo. Tutto ciò che ho sempre detto su di lui è sincero e con le migliori intenzioni. Il tennis è in un grande momento”, ha dichiarato Djokovic. Ha poi aggiunto che la sua carriera ha superato ogni sua aspettativa. “Il mio sogno da bambino era vincere Wimbledon e diventare numero uno. Quando ho realizzato questo nel 2011 ho dovuto stabilire nuovi obiettivi. Avere obiettivi è molto importante in un percorso con una destinazione. I miei obiettivi sono sempre cresciuti ma penso di non aver mai riflettuto intensamente sulla storia fino a forse tre anni fa. Ho capito di essere vicino al record di settimane come numero uno e ho anche visto che avevo delle opportunità nei Grand Slam, anche se ero più indietro. Ma ci ho sempre creduto, non mi sono mai posto un limite negli ultimi anni e continuo a non averne, ma continuerò a considerarli i più importanti.”

Daniil Medvedev, finalista agli US Open, non è riuscito a conquistare il suo secondo titolo del Grand Slam domenica. Il russo ha perso la sua quarta finale dei Majors in cinque partecipazioni, avendo affrontato però Novak Djokovic o Rafael Nadal in tutte queste occasioni. Al termine di quest’ultima sconfitta, il russo ha commentato ironicamente sulla grandezza della carriera del serbo.

“Cosa dire di Novak Djokovic? Penso di non avere una brutta carriera e ho 20 titoli individuali in carriera. Lui ha 24 Grand Slams in bacheca. È pazzesco”, ha ammesso il russo durante l’intervista sul campo, visibilmente commosso ricordando che il 10 settembre è l’anniversario di matrimonio con sua moglie.

In conferenza stampa, Medvedev ha spiegato meglio la dinamica dell’incontro. “Certo che ho dei rimpianti riguardo al secondo set. Avrei dovuto vincerlo, avrei dovuto giocare lungo linea invece di giocare incrociato il passante sul set point, ma a volte il tennis non è così semplice. A volte bisogna fare delle scelte e io ho fatto quella sbagliata. Il secondo set è stato il mio migliore e l’ho perso comunque. Sugli altri non c’è molto da dire”.

Medvedev ha poi parlato delle difficoltà fisiche che sembrava stesse attraversando Novak Djokovic nel secondo set. “Sembrava stanco e commetteva più errori nel secondo set, ma allo stesso tempo lui è Novak. Non importa cosa succeda, lui sarà sempre lì a lottare. Ed è anche per questo che avrei dovuto vincere il secondo set. Stavo dominando e sono stato un po’ testardo con la mia posizione nel rispondere. Oggi ho risposto peggio che contro Carlos”.