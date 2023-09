AON Open Challenger-Memorial Giorgio Messina: è Thiago Seyboth Wild il vincitore della 19esima edizione del torneo di Genova. Fognini: “Grazie al pubblico, è stato straordinario”

È il brasiliano Thiago Seyboth Wild il vincitore della XIX edizione dell’ AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che si è concluso oggi sui campi in terra rossa di terra rossa, uno dei principali tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma con i 185mila dollari di Total Financial Commitment. Completamente esaurito il centrale ‘Beppe Croce’ che ha visto il successo del brasiliano dopo quasi due ore di gioco contro l’azzurro Fabio Fognini col punteggio di 6-4/7-6 dopo una finale entusiasmante.

Thiago Seyboth Wild attualmente è numero 106 del mondo: “Sono davvero felice per questo successo contro un avversario difficilissimo come Fognini”. Il tennista italiano aggiunge: “Grazie davvero perché il pubblico di Genova è stato fantastico. Mi sento bene e se ogni settimana raggiungo una finale posso giocare ancora fino a 45 anni”. Per Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore, grande soddisfazione: “Abbiamo polverizzato tutti i record dal punto di vista delle presenze di pubblico, è stata un’edizione da record”.