Coco Gauff, 19 anni, diventa campionessa del Grand Slam all’US Open “Un grazie particolare va a chi non ha creduto in me” (Video)

Coco Gauff, a soli 19 anni e considerata una delle giovani promesse più importanti del tennis femminile dell’ultima decade, è stata incoronata campionessa del Grand Slam dopo aver vinto l’US Open sabato. La tennista statunitense ha realizzato il suo sogno d’infanzia ottenendo la sua dodicesima vittoria consecutiva e la sedicesima in terra americana, a seguito dei titoli conquistati a Washington e Cincinnati nel mese di agosto.

Sebbene Gauff, originaria della Florida, non abbia avuto un buon inizio nella partita, è riuscita a riprendersi e a rovesciare il risultato contro la bielorussa Aryna Sabalenka, che sarà la numero uno al mondo a partire da lunedì. Con il punteggio di 2-6, 6-3 6-2, in una partita durata circa due ore, Gauff ha dimostrato maggiore solidità rispetto all’avversaria, che ha iniziato a commettere errori cruciali dalla metà del secondo set. Gauff ha messo in mostra il suo stile di gioco difensivo, realizzando colpi spettacolari e recuperi memorabili.

La Gauff ha vinto l’US Open all’età di 19 anni, diventando così la terza giovane tennista statunitense a trionfare nel torneo femminile a New York. Con 19 anni e 181 giorni, Gauff eguaglia le imprese di Serena Williams (1999) e Tracy Austin (1979 e 1981) come le giovani promesse statunitensi che hanno brillato a New York.

Grazie a questa vittoria, Gauff salirà al terzo posto nel ranking mondiale, il miglior risultato della sua carriera finora. E sembra che per lei il meglio debba ancora venire.

Dichiara la Gauff al termine della partita: “Questa vittoria rappresenta tantissimo per me; mi sento come se fossi in uno stato di shock adesso. Aver perso la finale a Roland Garros è stato un duro colpo, ma ciò rende l’odierno trionfo ancora più prezioso e speciale”, ha esordito.

“Non chiedo mai di ottenere determinati risultati quando prego; mi auguro solamente di avere la forza di dare il massimo. Quel che sarà, sarà. Sono immensamente grata per questo momento. A dire la verità, mi trovo senza parole”, ha proseguito.

Ma il punto saliente del suo discorso è stato quando Gauff ha voluto ringraziare, in modo sorprendente, chi l’ha criticata. “Un grazie particolare va a chi non ha creduto in me. Solo un mese fa, dopo la mia vittoria in un torneo WTA 500, c’erano voci che dicevano che mi sarei fermata a quel punto. Due settimane fa, con la vittoria in un WTA 1000, hanno affermato che avevo raggiunto il mio apice. Eppure, eccomi qui, tre settimane dopo, con questo trofeo tra le mani. A coloro che pensavano di spegnere il mio entusiasmo: in realtà, stavate solo alimentando il mio fuoco. Adesso brucia più luminoso che mai”, ha concluso.

