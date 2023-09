US Open: i bookie spingono Djokovic verso il trionfo, impresa Medvedev a 3 (sondaggio LiveTennis)

La finale dello US Open sarà Novak Djokovic contro Daniil Medvedev. Il russo ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz nella semifinale e tornerà a disputare una finale Slam dopo oltre un anno (Australian Open 2022), a distanza di due anni dal trionfo a New York proprio contro Djokovic. Gli esperti vedono il serbo favorito per il trofeo: il 24esimo titolo Slam di Nole si gioca a 1,40.

Un secondo successo in un Major per Medvedev, invece, oscilla tra 2,98 e 3. Per quanto riguarda il set betting, in cima si trova il 3-0 per Djokovic, visto a 3,30 e seguito dal 3-1 per il serbo, a 3,55; la vittoria del moscovita per 3-1 si gioca a 6,75. Trattandosi di una finale tra due campioni, i betting analyst si aspettano una partita lunga, giocata punto a punto e dall’esito incerto: in quota prevale l’Over 37,5 game a 1,60 contro l’Under 37,5 a 2,10.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 19:00

G. Dabrowski / E. Routliffe vs L. Siegemund / V. Zvonareva

D. Medvedev vs N. Djokovic (non prima delle ore 22)



Us Open - Finale - Chi vincerà? Djokovic (3-0)

Djokovic (3-1)

Djokovic (3-2)

Medvedev (3-0)

Medvedev (3-1)

Medvedev (3-2) View Results

Loading ... Loading ...

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

D. De Groot vs Y. Kamiji

G. Reid vs A. Hewett

N. Vink vs S. Schroder