Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Szczecin – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs Kopriva, Vit

Martinez, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs Cobolli, Flavio

(Alt) Neumayer, Lukas vs (6) Diaz Acosta, Facundo

(4) Shevchenko, Alexander vs Sachko, Vitaliy

Brancaccio, Raul vs (Alt) Blancaneaux, Geoffrey

Andreev, Adrian vs (WC) Michalski, Daniel

Kolar, Zdenek vs (7) Gaston, Hugo

(5) Coria, Federico vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Sels, Jelle vs (WC) Kasnikowski, Maks

Qualifier vs (3) Munar, Jaume

(8) Cecchinato, Marco vs (Alt) Maestrelli, Francesco

(WC) Bailly, Gilles Arnaud vs Svrcina, Dalibor

(Alt) Pellegrino, Andrea vs Kovalik, Jozef

Choinski, Jan vs (2) Cachin, Pedro

Challenger Szczecin – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Rincon, Daniel vs (Alt) Zgirovsky, Alexander

(WC) Krolikowski, KACPER vs (9) Taberner, Carlos

(2) Molleker, Rudolf vs (Alt) Wehnelt, Kai

(Alt) Cias, Pawel vs (8) Tabur, Clement

(3) Delbonis, Federico vs (Alt) Gerch, Lucas

Zekic, Miljan vs (11) Dalla Valle, Enrico

(4) Diez, Steven vs (WC) Kielan, Szymon

Moeller, Marvin vs (12) Paulson, Andrew

(5) Stodder, Timo vs (WC) Andrzejczuk, Adrian

(WC) Szajrych, Jasza vs (7) Squire, Henri

(6) Roca Batalla, Oriol vs Handel, Tim

Oberleitner, Neil vs (10) Kodat, Toby

1. Marvin Moellervs [12] Andrew Paulson2. [3] Federico Delbonisvs [Alt] Lucas Gerch3. [Alt] Pawel Ciasvs [8] Clement Tabur4. [2] Rudolf Mollekervs [Alt] Kai Wehnelt(non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Daniel Rincon vs [Alt] Alexander Zgirovsky

2. Miljan Zekic vs [11] Enrico Dalla Valle

3. [WC] Jasza Szajrych vs [7] Henri Squire

4. [6] Oriol Roca Batalla vs Tim Handel (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] KACPER Krolikowski vs [9] Carlos Taberner

2. [4] Steven Diez vs [WC] Szymon Kielan

3. [5] Timo Stodder vs [WC] Adrian Andrzejczuk

4. Neil Oberleitner vs [10] Toby Kodat (non prima ore: 15:00)