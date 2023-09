Us Open: Aryna Sabalenka rovina la finale tutta americana. Sarà lei a sfidare Coco Gauff in finale (Video)

Coco Gauff, 19 anni, ha ottenuto giovedì la vittoria più importante e speciale della sua carriera, qualificandosi per la finale dell’US Open, il torneo più prestigioso del suo paese. Si tratta della prima finale nella carriera della 19enne a New York, la seconda nei tornei del Grand Slam, dopo Roland Garros 2022, dove fu nettamente sconfitta da Iga Swiatek.

In una semifinale che ha visto un gioco spesso non impeccabile (28 colpi vincenti e 60 errori non forzati), ma che ha avuto una fase finale con diversi momenti spettacolari, l’americana, sesta al mondo, ha battuto la ceca Karolina Muchova, decima nel ranking WTA e finalista al Roland Garros, con il punteggio di 6-4 7-5. L’incontro, che è durato oltre due ore, in realtà si è protratto per quasi tre a causa di una sospensione di 50 minuti dovuta a una protesta di attivisti ambientalisti. Gauff ora attende il risultato della seconda semifinale che vedrà opposta la futura numero uno WTA, Aryna Sabalenka.

Slam Us Open C. Gauff [6] C. Gauff [6] 6 7 K. Muchova [10] K. Muchova [10] 4 5 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Muchova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka, attualmente seconda nel ranking mondiale ma pronta a diventare la numero uno a partire da lunedì, si è assicurata la qualificazione per la sua seconda finale in un torneo del Grand Slam, dopo l’Australian Open di gennaio, e ora mira a un altro titolo. Questa sarà la rivincita della tennista bielorussa dopo le sconfitte subite a Roland Garros e Wimbledon nelle semifinali.

La tennista bielorussa ha nella seconda semifinale l’americana Madison Keys, 17° nel ranking mondiale, con il punteggio di 0-6, 7-6(1) 7-6(5) in un match che ha avuto una durata di 2 ore e 22 minuti e si è concluso quasi all’una di mattina a New York. Sabalenka si è dimostrata particolarmente impeccabile durante i tie-break.

L’incontro tra Sabalenka e Keys è stato un vero rollercoaster. Nonostante fosse a un game dalla vittoria (sotto 06 3-5), Sabalenka ha ribaltato completamente la partita, evidenziando la sua determinazione e la sua abilità sul campo. Dopo due ore e trentadue minuti di gioco straordinario, Sabalenka ha ottenuto la sua terza vittoria in quattro incontri diretti.

Guardando avanti alla finale, Sabalenka avrà l’opportunità di pareggiare il suo bilancio contro Gauff, attualmente in vantaggio con 3-2. Tuttavia, il recente match a Indian Wells, dove Sabalenka ha vinto 64 60, le dà sicuramente fiducia. Ma Gauff ha fatto notevoli progressi, in particolare grazie all’aggiunta di Brad Gilbert al suo team. Con una striscia vincente di 17 partite su 18, la finale promette di offrire uno spettacolo esaltante.