Memorial Giorgio Messina: avanza Thiago Monteiro – “Sogno un altro successo a Genova ma non sarà facile”. Stupisce Tseng. Domani i quarti di finale con Fognini che affronta Piros

Ancora tantissimo pubblico a Valletta Cambiaso per seguire il secondo round degli ottavi di finale del tabellone del singolare del torneo Internazionale di tennis AON Open Challenger- Memorial Giorgio Messina in corso di svolgimento a Genova, un’altra giornata che ha regalato spettacolo e sorprese. La testa di serie numero uno Alexander Shevchenko ha perso 3-6 7-5 6-1 contro il baby talento di Taiwan Chun-Hsin Tseng. Che sta recuperando diverse posizioni nella classifica mondiale dopo aver subito un infortunio, un anno fa infatti occupava l’80esimo posto nel ranking ATP. ”Sono davvero contento perché Genova è un torneo bellissimo – spiega il giocatore – non era facile giocare contro Shevchenko ma ho disputato un’ottima partita. Adesso pensiamo al prossimo turno”. Continua la sua marcia la testa di serie numero 5 Thiago Monteiro, che nella passata edizione aveva iscritto il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Il brasiliano è stato perfetto, una prestazione super al cospetto dell’azzurro Lorenzo Rottoli, sconfitto col punteggio di 6-3 6-2. ”Sono davvero felice – spiega il sudamericano – sto giocando bene e sto vivendo un bel momento di forma. E’ ancora difficile la strada verso la vittoria ma ci proverò. Sarebbe bellissimo fare il bis a Genova”. Dunque continuano le emozioni in questo torneo che sta segnando numeri straordinari per quanto riguarda l’affluenza del pubblico con tantissimi spettatori nella struttura di Valletta Cambiaso. Da oggi saranno tre giorni di straordinario tennis iniziando con i quarti di finale dove la stella Fabio Fognini affronterà l’ungherese Piros, testa da serie numero 4 del torneo: “Sarebbe bellissimo vincere a Genova per la terza volta ma la strada è ancora lunga e adesso devo solo pensare alla prossima sfida”, ha detto il tennista di Sanremo.ù

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Francesco Forti / Julian Ocleppo vs [Alt] Giovanni Oradini / Lorenzo Rottoli

2. [8] Andrea Vavassori vs [2] Federico Coria (non prima ore: 14:00)

3. [LL] Miljan Zekic OR Stefano Napolitano vs [3] Thiago Seyboth Wild (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Chun-Hsin Tseng vs [5] Thiago Monteiro (non prima ore: 18:00)

5. [4] Zsombor Piros vs [7] Fabio Fognini (non prima ore: 20:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov