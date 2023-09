Kyrgios critica la “domanda tipicamente stupida” posta a Djokovic all’US Open

Nick Kyrgios continua ad essere lontano dalla competizione, ma rimane sempre attento a ciò che succede nel circuito mondiale. L’australiano ha commentato sugli eventi dell’US Open 2023 sui social media, e ora ha criticato una domanda posta a Novak Djokovic durante una conferenza stampa a New York.

Kyrgios ha condiviso un video in cui si vede un giornalista del sito ufficiale dell’US Open che chiede a Nole riguardo al fatto che il serbo ha ammesso più volte che non è facile per il suo team lavorare con lui durante i tornei più importanti. Djokovic ha dato una risposta cortese spiegando che tutti i tennisti di punta sono così, ma Kyrgios ha mostrato meno pazienza.

“Tipica domanda stupida. Questo ragazzo è probabilmente il più grande atleta della storia. Chiaramente non ha mai partecipato a una competizione di alto livello nella sua vita”, ha scritto Kyrgios su X.

Typical idiotic question. The guy is arguably the greatest athlete of all time. Clearly has never been in competition of a decent level in his life. https://t.co/x1KgvP0Ebq

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2023