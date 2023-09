Shelton: “Sorrido sempre perché mi diverto a giocare. Contro Djokovic farò cose che non si vedono spesso sul tour”

Il ciclone Ben Shelton imperversa su US Open. Il 20enne statunitense ha vinto la battaglia contro Frances Tiafoe nei quarti di finale, al termine di un match muscolare, con tanti errori ma anche momenti di vero spettacolo, sbarcando per la prima volta in carriera in semifinale di uno Slam. Ad attenderlo nientepopodimeno che sua maestà Novak Djokovic. Il super campione serbo si è sbarazzato di un Taylor Fritz davvero falloso, e sarà nettamente favorito contro il rampante Ben, ma la freschezza, forza fisica e sfrontatezza di Shelton rendono la partita assai curiosa e affascinante. Con un tennis ancora grezzo e molti difetti da limare, Ben continua la scalata verso i piani alti del ranking, facendo segnare record interessanti. Nel live ranking è già n.19, grazie all’approdo in semifinale. Sarà il più giovane statunitense tra i migliori quattro di US Open da 30 anni, ma c’è un altro dato che fa riflettere. È professionista da 13 mesi, finora ha vinto 9 match tra Australian Open e US Open nel 2023, 8 in totale negli altri 19 tornei ATP giocati. Un “animale” grandi tornei, che si esalta nei match 3 su 5 e in particolare sul cemento, la superficie sulla quale è nato e dove il suo tennis è più concreto e vincente.

The semifinals are calling, Ben Shelton! pic.twitter.com/1jI9JimZcU — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Dopo la bella e importante vittoria contro Tiafoe, si è presentato alla stampa con il suo sorriso smagliante e ha parlato del suo momento, di un sogno che continua a cavalcare con maggior consapevolezza.

“Stasera è stata una vera battaglia fisica, un test importante” racconta Ben. “Hai Frances davanti a te, un’atmosfera elettrica e un caldo afoso che rendeva le condizioni non facili. Abbiamo dato tutto in campo, eravamo piuttosto stanchi, cercando di riprendere fiato alla fine di ogni punto. Alla fine del terzo set è arrivato il momento chiave, sono stato un po’ fortunato, ma sono stato molto solido con i miei ultimi due punti. Per me questa è stata la chiave, essere tenace e implacabile, sapere che potevo arrivare fino in fondo reggendo di fisico, non importa quanto fosse duro farcela, volevo vincere e ce l’ho fatta”.

Chiedono del suo atteggiamento così positivo in campo, i sorrisi, il non abbattersi mai: “Provo molta gioia quando posso giocare queste partite. Quando guardo il mio box e vedo la mia famiglia, i miei amici, vedo i loro sorrisi e dei segnali divertenti, e anche io mi diverto molto. Mi piace molto interagire con le persone quando sono in campo. Mi piace tantissimo giocare a tennis. Ogni volta che vado a prendere l’asciugamano mi guardo intorno, vedo dove sono e cosa sto facendo, rifletto dentro di me che ogni momento è il migliore della mia vita, anche se in questo momento mi fa male tutto il corpo per la fatica. Ma mi piace”.

Ecco la sua riflessione sui passi in avanti come gioco compiuti nell’ultimo periodo, grazie al lavoro con papà Brian, che ha lasciato l’università per seguire direttamente la carriera del figlio: “Sto lavorando molto, ho migliorato la mia condizione fisica, ma penso che mentalmente sono migliorato ancora di più. Ci sono stati dei momenti nella partita di oggi in cui avrei potuto guardare il mio box e dire: ‘Ragazzi, sono morto, non ce la faccio più’. Invece mi sono detto: ‘Sto bene, lui si sente come me’. Riuscire a reggere con la testa nel mezzo di una battaglia è la cosa migliore accaduta oggi. Ho sicuramente fatto dei miglioramenti fisici grazie al lavoro e alle tante partite disputate sul tour nella stagione, è stato il mio primo anno. Mai ero stato così tanto in campo in gara, e questo è stato importante insieme al lavoro duro in palestra”. È una riflessione corretta, visto che il tennis di Shelton è molto muscolare. Poter reggere quest’intensità e la spinta che imprime alla palla è decisivo a tenere alto il livello.

Tra lui e la finale di US Open c’è un ostacolo non da poco, Novak Djokovic… Ben è consapevole della difficoltà della sfida, ma crede di aver un asso nella manica, la sorpresa che può riservare al serbo, mai affrontato finora. “È una sfida complicata, come ogni volta che giochi contro qualcuno per la prima volta, in questo caso qualcuno che si è trovato in quella situazione tante volte e nella maggior parte di esse ne è uscito vittorioso. So quanto sia solido Novak, la sua forza mentale e la sua resistenza fisica, quindi dovrò studiare molto bene la mia partita. Allo stesso tempo, il mio stile di gioco può essere un vantaggio quando si affronta qualcuno per la prima volta, penso di poter fare alcune cose che non si vedono spesso in una normale partita ATP. Cercherò di mettere sul tavolo le mia carte e di poter giocare un tennis dirompente”.

Parole forti, che qualcuno potrebbe intendere un po’ da “spaccone” ma che in realtà riflettono totalmente la mentalità di Shelton. Un ragazzo che potremmo definire ancora “puro” nella sua freschezza, come un bimbo che entra per la prima volta nel più bel parco giochi del mondo e corre sino alla sfinimento per godersi ogni attimo. Crede fermamente nei propri mezzi, affronta la vita e il tennis con il sorriso e la semplicità di chi vuol scoprire il mondo prendendolo di petto. Nessuna paura, nessun pensiero complicato. Ipotizzare che Ben possa battere Novak è un tantino ardito, ma a volte la semplicità e un gran sorriso sono le armi che possono sconvolgere il mondo, ancor più se hai quella potenza fisica dirompente e un servizio letale.

Marco Mazzoni