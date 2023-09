Da Bari: Il resoconto di giornata (05 Settembre 2023). La testa di serie n.1 Cornet non delude le attese al torneo internazionale in corso sui campi del Circolo Tennis

Non delude le attese la numero uno del tabellone principale dell’ “Open di Bari – Trofeo Lapietra”, il torneo Wta 125 di tennis in corso di svolgimento nel capoluogo pugliese. Bastano due set (7/5, 6/4) alla francese Alizè Cornet per superare al primo turno l’ungherese Reka-Luca Jani. Bene anche la testa di serie numero 5 del seeding barese, la slovena Tamara Zidansek, che supera in tre set (6/1, 2/6, 6/2) la lettone Darja Semenistaja, dopo il passaggio a vuoto nel secondo parziale. Niente da fare per la numero 7 del tabellone, la spagnola Marina Bassols Ribera, che cede alla croata Jana Fett con un doppio 3/6. Lotta finché può l’italiana Giorgia Pedone (wild card del torneo) ma si deve arrendere alla greca Valentini Grammatikopoulou in due set (6/4, 6/2).

Nell’intensa giornata di incontri sui campi in terra rossa del Circolo Tennis barese, da segnalare anche la vittoria (6/1, 6/3) dell’argentina Maria Carle ai danni della slovena Veronika Erjavec. Passa al secondo turno anche la turca Zeynep Sonmez che supera in due set (6/4, 7/6) la svizzera Ylena In-Albon.

“Primi giorni ricchi di soddisfazione per la seconda edizione del torneo Wta 125 – dice il direttore tecnico Enzo Ormas -. Il livello della competizione si conferma molto alto, grazie alla partecipazione di tenniste ottimamente piazzate nel ranking mondiale. Il clima ci sta regalando delle bellissime giornate di sole, che rendono piacevole la permanenza sugli spalti del circolo tennis. Non a casa si registra una grandissima partecipazione non solo di appassionati, ma anche di tanti curiosi e sportivi in genere”.

Il torneo internazionale, organizzato in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese, domani propone tante altre partite di sicuro spettacolo. Nuovamente in campo la quotata francese Cornet, che sfiderà la greca Grammatikopoulou. Poi in serata, il tifo del Ct Bari sarà tutto per l’italiana Brancaccio che affronterà la testa di serie numero 2, la rumena Cristian.

Center Court Lapietra – ore 12:30

Mariana Drazic / Anita Wagner vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Irina Khromacheva

Jennifer Ruggeri vs Berfu Cengiz

Rebecca Sramkova vs Polina Kudermetova Non prima 14:30

(1) Alizé Cornet vs Valentini Grammatikopoulou

Nuria Brancaccio vs (2) Jaqueline Cristian Non prima 19:00

Court Maldarizzi – ore 13:00

(4) Katarzyna Kawa / (4) Anna Siskova vs Yuliana Lizarazo / Maria Paulina Perez Garcia

Marina Bassols Ribera / Laura Pigossi vs (3) Angelica Moratelli / (3) Camilla Rosatello

Giorgia Pedone / Jennifer Ruggeri vs Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet