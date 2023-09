Carlos Alcaraz e due record statistici sorprendenti con il suo avanzamento ai quarti di finale degli US Open 2023. Il dato preoccupante di Sinner nelle partite lunghe

Carlos Alcaraz continua a stabilire record di precocità straordinari, e il suo arrivo ai quarti di finale degli US Open 2023 lo pone in luce per due dati particolarmente degni di nota. Il primo è che ora figura tra gli otto tennisti spagnoli con il maggior numero di presenze nella fase precedente alle semifinali di un Grand Slam, eguagliando le sei apparizioni di Álex Corretja e avvicinandosi al terzo posto, attualmente detenuto dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Il secondo dato riguarda il fatto che è il quarto tennista più giovane dell’Era Open ad aver raggiunto sei volte i quarti di finale in tornei major, superato solo da Becker, Borg e Wilander.

Tennisti con il maggior numero di apparizioni ai quarti di finale nei Grand Slam (Era Open/Singolare Maschile):

Rafa Nadal | 47

David Ferrer | 17

Juan Carlos Ferrero | 9

Manuel Orantes | 8

Carlos Moyà | 8

Tommy Robredo | 7

Àlex Corretja | 6

CARLOS ALCARAZ | 6

Jannik Sinner ha molte aree in cui può migliorare, sia nel gioco che sotto l’aspetto fisico e mentale. Per emergere come un campione che possa contendere i grandi titoli, è cruciale possedere l’abilità di vincere incontri lunghi e di mantenere costanza nel rendimento negli sforzi prolungati. Raramente si vince un torneo importante senza dover superare momenti critici in almeno un incontro, richiamando la propria tenacia e grinta. Tuttavia, l’italiano sembra non gestire al meglio questi momenti: ne è prova il fatto che ha perso i cinque incontri più lunghi che ha disputato nella sua carriera.

Tutti amiamo Jannik Sinner e crediamo che finirà per vincere diversi Grand Slam, ma siamo anche consapevoli della sua vulnerabilità dal punto di vista fisico, sia a causa degli infortuni che accumula durante la stagione sia per i match che finisce per cedere a causa di una non ottimale condizione nella fase finale della partita. Il dato che meglio esemplifica questa circostanza è il seguente: l’italiano ha perso i cinque match più lunghi che ha disputato nella sua carriera. Questo significa che ogni volta che l’incontro supera le quattro ore di gioco, il corpo di Jannik entra in uno stato di emergenza, anche se la sua mente detiene l’altro 50% di responsabilità. Per ora, non lo vedremo giocare in incontri al meglio dei cinque set fino al 2024, una stagione in cui dovrà necessariamente compiere il prossimo salto di qualità.

I cinque incontri più lunghi della carriera di Jannik Sinner:

❌ 5h26: sconfitta contro Altmaier (RG 2023)

❌ 5h15: sconfitta contro Alcaraz (US 2022)

❌ 4h41: sconfitta contro Zverev (US 2023)

❌ 4h00: sconfitta contro Tsitsipas (AO 2023)

❌ 3h55: sconfitta contro Shapovalov (AO 2021)





