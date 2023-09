US Open: Alcaraz super, ma che bravo Arnaldi! Matteo esce tra gli applausi dopo tre set divertenti

Una delle qualità che rendono grande un tennista è la mentalità, quella forza mentale abbinata a lucidità e velocità di pensiero che ti permettono di giocare al meglio delle proprie possibilità contro i migliori avversari, nelle grandi occasioni e nei grandi tornei. È uscito dal campo sconfitto Matteo Arnaldi, tra gli applausi scroscianti del pubblico dell’Arthur Ashe, ma ha dimostrato di avercela eccome quella mentalità necessaria a diventare un grande. L’azzurro saluta gli US Open negli ottavi di finale, battuto per 6-3 6-3 6-4 da un Carlos Alcaraz a tratti straripante, ma deve essere estremamente soddisfatto della sua prestazione, sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Il 22enne di Sanremo non ha affatto subito la grandezza e importanza della giornata, prima volta negli ottavi di uno Slam, contro il campione in carica e n.1 del mondo nello stadio più grande del mondo, è stato bravissimo a cavalcare il momento, facendo scorrere alla massima velocità e qualità il suo tennis, allo stesso ritmo delle proprie pulsazioni, non crollando di fronte alle ondate violente del rivale ma accettando la sfida e facendo vedere tutto il proprio talento. Battuto sì, schiacciato no. Il rischio era concreto, contro un avversario capace di imporre ritmi infernali, difendersi come forsennato e attaccare da ogni posizione. “Arna” ha perso, ma con grandissimo onore.

C’è riuscito perché ha affrontato la sfida e le difficoltà a viso aperto, con testa e gambe. Ha giocato con coraggio, ha attaccato e si è difeso con ordine, dimostrando di essere un formidabile incassatore. Nonostante le giocate irresistibili del n.1 e una serie di sfuriate che potevano atterrire un ragazzo così acerbo di esperienza a questo livello, Matteo è rimasto lì a macinare il suo tennis, senza disunirsi nonostante la prepotenza del rivale, l’importanza del torneo e la novità totale del contesto tecnico e ambientale. Ha lasciato sfilare le bordate incredibili dell’iberico cancellando tutto dalla sua testa con un clic, sempre focalizzato, pronto a eseguire gli schemi del suo tennis e una tattica concettualmente ineccepibile per provare a mettere in difficoltà l’avversario. Ha spinto sulle seconde palle, ha caricato il rovescio lungo linea, è venuto avanti il più possibile pur di non perdere campo. Tutto eseguito al meglio delle sue possibilità. Quando l’altro ha toccato velocità e intensità ingestibili, c’era poco da fare. E Carlos ha dovuto spingere davvero, ha alzato il livello molto in alto per staccare l’azzurro.

Contro un Alcaraz così determinato, veloce e centrato nelle sue accelerazioni, c’era poco che Arnaldi potesse fare per vincere. Lo spagnolo ha una cilindrata superiore, angoli micidiali, un’intensità clamorosa. Matteo era prontissimo ad approfittare di un eventuale calo del rivale, come ha dimostrato nel terzo set, quando ha sfruttato le prime incertezze e strappato l’unico break alla prima chance. Chirurgico. Quando l’altro ha alzato il livello, è andato in vantaggio e si è preso il match. E nel primo set Matteo ha pagato davvero caro l’unico vero errore gratuito, un diritto steccato che ha dato il via al break conquistato da Alcaraz. Contro uno così forte, non ti puoi permettere la minima sbavatura.

Arnaldi ha chiuso la partita con numeri molto buoni, 63% di prime vincendo 2 punti su 3, e 22 vincenti con 25 errori, ottimo bilancio considerando i rischi che ha preso, i moltissimi attacchi e la velocità di gioco complessiva. Per provare a vincere contro uno dei migliori, è necessario fare di più in risposta (oggi 28% dei punti vinti, e Carlos non ha servito in modo incredibile), cercare di migliorare un po’ il diritto in spinta, che copre un po’ troppo perdendo di velocità media nello scambio e soprattutto la seconda di servizio, che tende a giocare un po’ troppo uguale a se stessa e diventa prevedibile. Ma oggi sono dettagli, la sua partita è stata quasi perfetta. C’è stato un bello spettacolo, il pubblico si è divertito grazie alle giocate da superstar di Carlos ma anche a quelle altrettanto offensive e di qualità dell’azzurro. Alcuni suoi attacchi e rincorse hanno letteralmente fatto schizzare in piedi tutto lo stadio.

Questo US Open regala un altra freccia importante al nostro italo-tennis, un ragazzo con ancora ampi margini di crescita e una testa, mentalità e carattere che può portarlo davvero lontano, forse addirittura oltre le sue stesse aspettative. L’ingresso nella top50 è il giusto premio per un’ottima stagione, ma la sensazione che è ci sia ancora tanto da scalare. Bravo Matteo!

Marco Mazzoni

La cronaca

Il n.1 ATP inizia il match al servizio. Un buon game, ma anche Arnaldi entra bene nel match, recupera da 0-30 spingendo molto e trovando anche un’accelerazione di diritto in contro balzo fantastica. È offensivo Matteo, non ha paura a spingere, correre avanti e rimettere – con ottima mano – le smorzate di Carlos. Anche da fondo campo riesce a spingere con profondità, è necessario perché appena gioca una palla interlocutoria Alcaraz è un fulmine nell’anticipare e scaraventare un’accelerazione mortale. Con un diritto vincente da sinistro Arnaldi impatta 2 pari, davvero un bell’inizio affrontando per la prima volta su di un campo così importante un Campione. Servendo sul 2-3, il sanremese commette il primo vero errore gratuito del match, sullo 0-15, un diritto mal centrato che decolla via. Perde quindi la schermaglia successiva, è lo score è severo: 0-40, tre palle break da difendere. Cancella la prima col secondo Ace del match, anche la seconda con un altro ottimo servizio. Sulla terza si scambia e stavolta l’azzurro è sfortunato, il nastro impenna e rallenta un suo colpo, è facilissimo per Alcaraz fare tre passi avanti e chiudere col diritto. BREAK Alcaraz, 4-2 e servizio. Cambia ritmo il classe 2003 di Murcia, trova una volée alta di rovescio impossibile e spinge da tutta col diritto. Un bel vincente di rovescio di Arnaldi, ma non basta, è 5-2 Alcaraz. Un solo errore di Matteo ha dato il via allo sprint micidiale del fortissimo rivale. Resta in scia con un buon turno di battuta l’italiano, ma non può niente in risposta, lo spagnolo servendo per il set è perfetto (fantastica una volée). 6-3 Alcaraz, ottimi numeri per Arnaldi.

Secondo set, Arnaldi scatta alla battuta. Il primo doppio fallo della partita gli costa il 30 pari. Carlos fiuta il “sangue”, si butta avanti dalla risposta e chiude di prepotenza con un doppio smash, procurandosi una palla break. Corre a rete Matteo su di una risposta corta, ma l’attacco è poco profondo e il passante di rovescio cross del rivale perfetto. BREAK Alcaraz, 1-0 e servizio, si fa davvero dura per l’azzurro, costretto a rincorrere e trovare un game in risposta superlativo per riaprire il parziale. Forte del vantaggio, Carlos gioca totalmente sciolto, lascia correre il braccio, sperimenta soluzioni, è oggettivamente uno spettacolo vederlo colpire, creare, inventare soluzioni tra lob e volée millimetriche. Non si fa impressionare Matteo, nonostante fuochi d’artificio del n.1 resta focalizzato, spinge col diritto inside out e con un Ace si porta 1-2, e resta in scia anche nel turno successivo, bravissimo ad isolarsi da tutto e pensare solo al suo gioco. C’è spettacolo, tanti bei colpi, anche da parte di Arnaldi, come il rovescio lungo linea perfetto che gli vale il 2-3. Sul 4-3 e servizio Alcaraz, Arnaldi ha una piccola chance sul 15-30, ma affossa malamente un diritto a mezza rete, troppa foga di spingerlo con un varco nel campo. Poi sul 30 pari sbaglia una risposta su di una seconda di servizio, è il primo momento in cui “Arna” può recriminare qualcosa. Poi “Carlito” ci mette del suo con una volée bassa di rovescio lontano dalla rete di una difficoltà inimmaginabile. 5-3 Alcaraz, che vuole chiudere al game seguente alzando l’intensità in risposta. Strappa due set point ai vantaggi, con coraggio Matteo li annulla, buttandosi a rete. Si prende il Set Carlos alla terza chance, arrivando comodamente sulla palla corta non perfetta dell’azzurro e trovando un bel tocco col diritto. 6-3 Alcaraz, bel tennis, bravo Arnaldi, ma che Alcaraz… Quando ha alzato il livello è stato imprendibile.

Terzo set, Alcaraz to serve. Il gioco scorre via molto rapido, la sensazione è che Alcaraz stia cercando di terminare prima possibile per risparmiare energie. Ma nel terzo game affretta fin troppo i tempi di gioco, e Arnaldi ne approfitta portandosi 0-30. Con una risposta profonda di diritto che sorprende lo spagnolo, ecco lo 0-40, tre palle break per l’azzurro! Come se la gioca!!! Gran rovescio sulla riga al centro e via accelerazione di diritto lungo linea. BREAK Arnaldi, sfrutta subito la prima chance per andare in vantaggio, 2-1 e servizio, con un parziale di 8 punti di fila. Immediata la reazione del n.1, prima un lob millimetrico (forse anche fortunato), poi un diritto dirompente, per il 15-40. Matteo si butta ancora avanti e aizza il pubblico dopo una bella sulla rete. Annulla anche la seconda, rapido nell’aggredire una palla deviata dal nastro. Il contro break arriva alla terza chance, mal centrato un diritto su di uno scambio assai rapido, 2 pari. Si avanza sui turni di servizio, con un buon livello tecnico da parte di entrambi e un encomiabile Arnaldi per come contiene e offende. Nell’ottavo gioco Carlos alza il ritmo in modo brutale, fin dal primo punto (una risposta cross fulminea). Sul 30-40 ecco una palla break per Alcaraz, se la gioca sempre attaccando Matteo, e chiude con tocco di volo. 4 pari. L’azzurro serve sul 4-5, pressione massima. Inizia male con un tentativo di smorzata con poco equilibrio, poi un doppio fallo, 0-30. Con un passante potente Carlos si prende Tre Match Point (un po’ corto l’attacco di “Arna”). Non centra la palla già sul primo Matteo, peccato, non meritava di chiudere una così bella partita e splendido torneo con un game così brutto. Super Alcaraz, ma eccellente prestazione per il ligure, che esce di scena tra gli applausi dell’Ashe, al termine di una partita divertente. Carlos attende ora Jannik o Sasha nei quarti. Matteo torna in Italia nella top 50 ATP e consapevole di meritarla ampiamente. Bravo!

C. Alcaraz vs M. Arnaldi



Slam Us Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 6 6 6 M. Arnaldi M. Arnaldi 3 3 4 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0