Rune – Mouratoglou, stavolta è finita davvero?

Non una bella estate per Holger Rune. Il giovane talento danese, già n.4 del ranking ATP, con l’eliminazione all’esordio a US Open continua la sua striscia negativa iniziata dopo i quarti di finale a Wimbledon. Infatti il classe 2003, anche per colpa di problemi alla schiena, ha perso all’esordio sia nei due Masters 1000 americani che a New York. In seguito alla sconfitta patita per mano di Roberto Carballes Baena a US Open, sua madre ha fatto sapere che lavorare con due allenatori non è più possibile, è una situazione da risolvere. A seconda dei tornei infatti, il giovane danese veniva seguito ancora o da Lars Christensen o da Patrick Mouratoglou. Aneke Rune ha ancora molto peso nel team del figlio, e chiede più stabilità. Non sorprende quindi che ieri la madre del giocatore abbia annunciato al media danesi B.T. che suo figlio lascerà Mouratoglou. “Holger non sarà più allenato da Patrick, ma ovviamente farà ancora parte dell’Accademia Mouratoglou”, ha affermato la madre.

È una dichiarazione sorprendente, visto che lo scorso aprile era già stata comunicata l’interruzione della collaborazione tra Holger Rune e Patrick Mouratoglou, con tanto di saluti cordiali incrociati via social, grandi foto, abbracci. Tuttavia i due hanno continuato a lavorare insieme, almeno nei grandi tornei, tanto che il coach francese era ancora al suo angolo anche a New York.

Le parole della madre Aneke tuttavia suonano come un monito anche per Lars Christensen. Quest’ultimo era infatti a fianco della 20enne danese Clara Tauson (87esima WTA) durante gli US Open, e quindi forse sarà chiamato a fare una scelta. “Penso che il rapporto tra Lars e Holger sia tale che Lars voglia finire il suo lavoro e portare Holger al numero uno del mondo e vincere i tornei del Grande Slam. Questo è l’obiettivo” continua Aneke Rune alla stampa del suo paese. “Raggiungere il numero 90 del mondo nella WTA è un po’ più facile che diventare il numero quattro nella classifica ATP, quindi probabilmente per Lars questa è una sfida importante”.

Vedremo quali altri sviluppi ci saranno in autunno nel team Rune. Intanto il 20enne danese deve risolvere i problemi alla schiena, che non gli stanno consentendo di esprimere il massimo del suo potenziale da diverse settimane.