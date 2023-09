Matteo Arnaldi avanza al terzo turno degli US Open 2023: una battaglia epica contro Arthur Fils

Sanremo, città di canzoni e di fiori, ora ha un altro motivo per essere orgogliosa: Matteo Arnaldi, il suo tennista emergente, ha raggiunto il terzo turno degli US Open , segnando la sua prima volta a questo stadio in uno Slam.

Arnaldi ha combattuto una battaglia memorabile contro il francese Arthur Fils, imponendosi con un punteggio finale di 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4. Questa vittoria, ottenuta dopo quasi quattro ore di gioco, è stata una vera e propria dimostrazione di resistenza, determinazione e talento.

Nonostante Fils abbia messo a segno 57 vincenti e 13 ace, Arnaldi ha risposto con 41 colpi vincenti. Inoltre, il francese ha commesso più errori non forzati rispetto all’italiano, 41 contro 35.

Mentre la classifica mondiale attuale pone Arnaldi al numero 55, questa stagione sta diventando un vero e proprio trampolino di lancio per il giovane ligure. Se continua su questa strada, il futuro sembra molto promettente per il talento di Sanremo.

Il match ha visto una partenza brillante da parte di Arnaldi, che è riuscito a portarsi avanti per 2-0. Tuttavia, Fils ha dimostrato il suo valore ribaltando la situazione e vincendo il primo set 6-3. Il secondo e terzo set hanno mostrato un Arnaldi determinato e aggressivo, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità, portando a casa il secondo set per 7 a 5 e ed il terzo set al tiebreak.

Il quarto set è stato un altro test per la resistenza e la determinazione di entrambi i giocatori. Proprio quando sembrava che Arnaldi avesse l’upper hand, un passaggio a vuoto gli ha fatto perdere il set. Ma nel quinto e decisivo set, l’azzurro ha mostrato un’ulteriore marcia in più, chiudendo il match con un 6-4.

Il percorso di Arnaldi agli US Open non finisce qui. Al terzo turno, affronterà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero sedici del tabellone. Nonostante Norrie parta come favorito, le sue recenti prestazioni sul cemento americano non sono state convincenti. Arnaldi ha tutte le carte in regola per giocarsela e sorprendere ancora.

Slam Us Open A. Fils A. Fils 6 5 6 7 4 M. Arnaldi M. Arnaldi 3 7 7 5 6 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche A. Fils M. Arnaldi ACES 13 8 DOUBLE FAULTS 6 5 FIRST SERVE % IN 110/177 (62%) 103/162 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 84/110 (76%) 72/103 (70%) WIN % ON 2ND SERVE 29/67 (43%) 34/59 (58%) NET POINTS WON 26/41 (63%) 23/35 (66%) BREAK POINTS WON 4/9 (44%) 4/11 (36%) RECEIVING POINTS WON 56/162 (35%) 64/177 (36%) WINNERS 57 41 UNFORCED ERRORS 41 35 TOTAL POINTS WON 169 170 DISTANCE COVERED 15332.4 ft 15050.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 45.2 ft 44.4 ft





Marco Rossi